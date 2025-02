Cupparo: la stagione dei congressi cittadini FI coinvolge cittadini e territorio

(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

sab 22 febbraio 2025

territorio

“La buona partecipazione ai congressi cittadini di Forza Italia, in corso

anche in Basilicata, è una risposta incoraggiante al rinnovato impegno del

partito che vuole imprimere un’accelerazione nella sua agenda politica.

Siamo consapevoli che il coinvolgimento dei cittadini e che l’allargamento

della base partecipativa è essenziale per strutturare la presenza sul

territorio”. Lo afferma l’assessore regionale Francesco Cupparo che ha

presieduto i lavori del congresso cittadino di Forza Italia di Francavilla,

che ha registrato una forte presenza e partecipazione attiva di tanti

tesserati e di persone.

“La campagna adesioni 2024 di Forza Italia – dice Cupparo – è stata un

successo sia a livello nazionale che regionale. A livello nazionale, Forza

Italia ha raggiunto il risultato record di 150mila iscritti, mentre solo in

provincia di Potenza le adesioni al partito sono oltre 4mila, con un

notevole incremento di iscritti. Sono i risultati del lavoro svolto in

primo luogo dal Ministro e coordinatrice regionale Elisabetta Casellati,

sempre presente sul territorio, e dal coordinatore provinciale Vincenzo

Taddei, come di tanti dirigenti ed amministratori del partito.

“La stagione congressuale – aggiunge – rappresenta un appuntamento

importante per consolidare il partito a livello territoriale e per

allargare la nostra base. Come ha ribadito il nostro segretario nazionale,

Antonio Tajani, vogliamo continuare a radicarci sul territorio, aprendoci

sempre di più alla società, alle sue espressioni civili, culturali,

associative portando il nostro contributo di esperienza e di concretezza.

E’ inoltre un’occasione per spiegare cosa stiamo facendo in Regione e al

Governo del Paese aggiornando gli iscritti, gli elettori e i cittadini in

merito alla situazione politica nazionale e sulle varie proposte che sono

in fase di discussione. Il confronto è uno dei principi fondanti del nostro

modo di fare politica. E a me piace lavorare in punta di piedi, mettendo

avanti la politica dell’ascolto e della condivisione”.