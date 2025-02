CONSIGLIO FDERALE – VARATO IL NUOVO ASSETTO DELLE NAZIONALI

(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 22 febbraio 2025 CONSIGLIO FEDERALE

VARATO IL NUOVO ASSETTO DELLE NAZIONALI DI CICLISMO

I primi atti del nuovo Consiglio federale riguardano gli assetti delle Nazionali e la creazionedi una Commissione per la sicurezza in gara e in allenamento

ROMA – Si è tenuto oggi a Roma, presso il CONI, il primo Consiglio federale del nuovo quadriennio della Federazione Ciclistica Italiana.

In apertura dei lavori il presidente Cordiano Dagnoni, nel portare il proprio saluto, ha ricordato: “Lo scorso quadriennio è stato fatto un grande lavoro per avviare un cambiamento che nei prossimi anni deve raggiungere tutti gli obiettivi programmati. Mi fa piacere constatare che l’attuale Consiglio è espressione di tutte le realtà territoriali, con sei ex presidenti regionali e con una rappresentanza equilibrata di Nord, Centro e Sud.”

La decisione sicuramente più attesa, ai primi punti dell’ordine del giorno, è stata quella relativa l’approvazione dei programmi di attività delle Nazionali per la stagione 2025 alla luce della nuova organizzazione tecnica delle Nazionali di ciclismo (elenco di seguito).

Nel dettaglio, Marco Villa è il nuovo tecnico dei professionisti strada/crono e conserva la responsabilità della pista femminile insieme a Diego Bragato, che continuerà a coordinare anche l’attività del Team Performance. Marco Velo è il nuovo CT della strada femminile. Dino Salvoldi, oltre a continuare il lavoro con gli juniores su strada e su pista, allargherà le proprie competenze come CT della pista categorie U23 ed Elite. Ivan Quaranta è confermato nel settore velocità ma con la responsabilità piena.

Novità anche nel BMX. Mattia Furlan è il nuovo CT del BMX race, mentre la gestione della Nazionale freestyle è affidata a Manlio Iaccarino. Cambio rispetto al passato anche nel Trial, con l’arrivo di Fabiano Grande.

Pierpaolo Addesi avrà l’incarico di coordinare le Nazionali strada e pista del Paraciclismo.

Conferme per Marino Amadori (U23 strada), Mirko Celestino (XCO e XCM), Simone Fabbri (DH e enduro), Daniele Pontoni (Ciclocross e Gravel), Luigi Bielli (Ciclismo indoor) e Silvia Epis (Nazionale giovanile).

“Il valore indiscusso di Villa ci ha convinto in questo cambiamento. A lui l’incarico sicuramente più difficile in questa fase storica, ma anche di maggior prestigio – ha detto il presidente Dagnoni presentando la nuova organizzazione tecnica –. Dino Salvoldi ha lavorato ottimamente con i giovani in questi anni. Potrà continuare questo lavoro con gli stessi atleti, che ci auguriamo saranno protagonisti alla Olimpiade LA2028. Marco Velo ha dimostrato il proprio valore nel settore crono e sono certo lo farà anche nel suo nuovo incarico. Diego Bragato è una risorsa della Federazione, per questo continuerà a coordinare il team performance ma al contempo darà il suo prezioso contributo alla pista femminile, soprattutto per quanto riguarda la preparazione.

Con Ivan Quaranta il settore velocità è cresciuto e adesso assume una dignità diversa con l’obiettivo di tornare protagonisti a Los Angeles. Il BMX deve ritrovare slancio: si tratta di disciplina olimpica e noi, con i nuovi tecnici e i piani di attività, contiamo di continuare a crescere. A tutti i tecnici, nuovi e confermati, e ai loro collaboratori rivolgo gli auguri di buon lavoro.

Colgo l’occasione per ringraziare anche tutti i tecnici che hanno lavorato in questi anni e che, per motivi diversi, adesso hanno terminato il loro percorso con noi. Auguro buona fortuna per le loro future attività.”

Un secondo importante passo della nuove governance federale è stato quello di costituire una Commissione che dovrà elaborare proposte sulla sicurezza sia in gara che in allenamento, uno dei problemi maggiormente sentiti dal movimento, come emerso anche in occasione dell’Assemblea Nazionale.

Durante i lavori sono intervenuti il CT del Ciclocross Daniele Pontoni e il collaboratore Luigi Bielli che hanno donato al presidente Dagnoni la maglia n. 100 della stagione 2024 (Campionato europeo Team Relay ciclocross) e la prima maglia del nuovo quadriennio, quella iridata di Mattia Agostinacchio (nella foto).

QUADRI TECNICI NAZIONALI CICLISMO

AMADIO ROBERTO – TEAM MANAGER

ADDESI PIERPAOLO – CT COORDINAMENTO SETTORE PARALIMPICO-STRADA/PISTAAMADORI MARINO – CT STRADA MASCHILE U23BIELLI LUIGI – CT CICLISMO INDOOR e COLLABORATORE TECNICO CICLOCROSSBRAGATO DIEGO – TEAM PERFORMANCE + CT DONNE PISTA (con Villa)CELESTINO MIRKO – TECNICO NAZIONALE XCO-XCMEPIS SILVIA – TECNICO NAZIONALE GIOVANILE, COLABORATRICE DONNE STRADAFABBRI SIMONE – TECNICO NAZIONALE DH/enduroFURLAN MATTIA – TECNICO NAZIONALE BMX RACEGRANDE FABIANO – TECNICO NAZIONALE TRIALIACCARINO MANLIO – TECNICO NAZIONALE BMX FREE STYLEPONTONI DANIELE – TECNICO NAZIONALE CICLOCROSS/GRAVELQUARANTA IVAN – CT VELOCITA’SAVOLDI DINO – CT STRADA UOMINI JUNIORES + CT PISTA per le categorie UOMINI JUNIORES, U23, ELITEVELO MARCO – CT STRADA FEMMINILE tutte le categorieVILLA MARCO – TECNICO NAZIONALE PROF. STRADA/CRONO + CT (con Bragato) PISTA DONNE

BASTIANELLI MARTA – COLLABORATRICE TECNICA STRADA FEMMINILEBORGIA ELISABETTA – OPERATORE TECNICOCOMPRI MARCO – OPERATORE TECNICOCOSTA SEBASTIANO – TEAM PERFORMANCE (BMX RACE)CRISTINI PIERANGELO – COLLABORATORE TECNICO JUNIORES E PISTADE NEGRI NADIA – COLLABORATORE XCO-XCM DELEGA SETTORE GIOVANILEDECET MARCO – TEAM PERFORMANCEFABBIONI FAUSTO – TEAM PERFORMANCEFESTA LUCA – TEAM PERFORMANCEFUSARPOLI DINO – COLLABORATORE TECNICO JUNIORESMASINI GIANCARLO – COLLABORATORE TECNICO CICLISMO PARALIMPICOMASOTTI FABIO – COLLABORATORE TECNICO PISTA e PISTA PARALIMPICAMICHELUSI MICHELE – TEAM PERFORMANCEPLEBANI DAVIDE – COLLABORATORE TECNICO CICLISMO PARALIMPICOSCIREA MARIO – COLLABORATORE TECNICO STRADA-CRONO

Deleghe del Consiglio federale

Commissione Giovanile – Laura PuccettiCommissione Amatoriale – Saverio MettiCommissione Strada e Pista – Gianni VietriCommissione Fuoristrada – Ignazio SaiaCommissione Paralimpico – Stefano BandolinCommissione Autorità garante – Iolanda RagostaCommissione Settore Giudici di Gara – Sandro ChecchinCommissione Settore Commissione Direttore di Corsa e Sicurezza – Iolanda RagostaCommissione Organismi di Vigilanza – Carmine AcquasantaCommissione Impianti – Cordiano DagnoniCommissione Statuto e regolamento organico – Carmine AcquasantaCommissione Organizzazione gare – Carmine AcquasantaCommissione Scuola tecnici e Formazione – Iolanda Ragosta