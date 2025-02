(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 22 febbraio 2025 BOLLETTE, TURCO (M5S): GOVERNO CURA PANDEMIA ENERGETICA CON ASPIRINA

Roma, 22 febbraio. “Abbiamo un ministro, Giorgetti, che sui rincari energetici si è svegliato solo la scorsa settimana, mettendo a fuoco che c’è un problema. E tutto il Governo Meloni si è svegliato a tal punto da aver messo in cantiere, udite udite, un decreto legge da 3 miliardi. Ora, da Confindustria alla Cgia di Mestre, l’aggravio dei costi energetici è stato stimato come minimo tra i 10 e i 15 miliardi nel 2025, quasi esclusivamente riferiti alle imprese. Rispondere a questa recrudescenza di pandemia energetica con l’aspirina dà la misura della capacità/volontà dell’Esecutivo di risolvere i veri problemi del Paese. D’altro canto parliamo del Governo che senza colpo ferire non ha mosso un dito di fronte al passaggio dal mercato tutelato dell’energia al mercato libero. Qui non servono pannicelli caldi, ma interventi organici e di sistema in tema di energia per non far crollare il

il sistema industriale del Paese, da 23 mesi consecutivi in caduta libera: trasferimento degli oneri di sistema alla fiscalità generale, disaccoppiamento del prezzo dell’elettricità da quello del gas, individuazione di un operatore pubblico che acquista e vende energia a prezzo calmierato, un contributo sugli extraprofitti energetici. Sono questi i capisaldi di una nostra proposta di legge, a mia prima firma, depositata da tempo in Senato. Con riferimento al tema extra profitti, dai Rapporti sui bilanci delle società dell’energia, curati annualmente dal Centro studi Comar, emerge che nel triennio 2021-2023 gli utili del settore in media sono stati di circa 19 miliardi l’anno, ovvero un +175% rispetto al 2019, anno prepandemico. E lo stesso sembra confermarsi per il 2024. Agire in questo quadro con una semplice aspirina, allora, dimostra anche l’ennesima genuflessione dell’Esecutivo alla lobby di turno. Invitiamo anche le associazioni di categoria a sostenere queste nostre urgenti richieste a difesa di imprese e cittadini”. Lo comunica in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S e coordinatore del Comitato pentastellato economia, lavoro, impresa.

