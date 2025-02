(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

*Ue: Fini ai Praesidia, Mediterraneo ago della bilancia per futuro

agricoltura*

*Il punto dagli incontri a Bruxelles del presidente Cia. Budget e Pac,

commercio e crisi idrica al centro *

Roma, 21 feb – L’unione tra i Paesi del Sud Europa asset chiave per

agganciare il nuovo corso delle politiche Ue sull’agricoltura. Questo il

prossimo passo, necessario, indicato a Bruxelles dal presidente nazionale

di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini.

“Per l’area europea sul Mediterraneo c’è un potenziale importante nel

Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034 e nella vision Hansen collegata”

ha detto Fini, in trasferta Praesidia Copa-Cogeca con il vicepresidente

Matteo Bartolini, intervenendo all’incontro tra i presidenti delle

organizzazioni agricole di Portogallo, Spagna, Croazia, Francia e Italia.

“Dobbiamo lavorare insieme -ha spiegato- per modernizzare e rafforzare

davvero il settore agricolo, avendo noi ben chiari i rischi maggiori per le

aree rurali e meno sviluppare del Sud Europa, di fatto ago della bilancia”.

La coesione, richiamata da Fini, guarda alla necessità di fare fronte

comune per un bilancio rafforzato e per politiche che mettano al riparo da

disuguaglianze regionali e svantaggi competitivi. “Altrimenti non avremo

fatto altro che peggiorare la situazione -ha sottolineato-. Ecco perché

misure a lungo termine servirebbero a garantire la prevedibilità delle

azioni di governo Ue e lo sviluppo sostenibile delle aziende agricole nel

Sud Europa”.

Il climate change e la crisi idrica a tenere sempre in allerta Cia, “perché

è su questo fronte che si concentrano i maggiori rischi per la tenuta

dell’equità Ue, che garantisca a tutti pratiche agricole più efficienti e

resilienti a eventi atmosferici estremi e fitopatie, e per l’efficacia di

un Fondo per la competitività, utile a migliorare l’efficienza nell’uso di

risorse chiave come l’acqua”.

Serve coralità d’intenti e coerenza normativa tra commissioni e

direzioni generali Ue. Non a caso, in occasione dei Praesidia, Fini ne ha

parlato anche con la commissaria all’Ambiente, Jessika Roswall,

condividendo le priorità da inserire nella Strategia comune per la

resilienza idrica. Tra tutte: l’urgenza di un programma di finanziamenti

per le infrastrutture e di incentivi al riuso delle acque reflue, come di

prodotti innovativi per la difesa delle colture. Tema affrontato anche con

il ministro polacco Adam Szłapka, per sollecitare la presidenza del

Consiglio ad adottare subito le Ngts nell’impianto normativo Ue.

La due giorni è stata, chiaramente, occasione di scambio importante sulle

criticità legate agli accordi commerciali, affinché si tuteli il principio

di reciprocità sulla cui fragilità pesa sempre di più anche il rischio dazi

dall’America. Aspetti, questi, lungamente affrontati con il direttore

generale aggiunto Dg Trade, Leopoldo Rubinacci, nel confronto con la

direttrice Unità Trade-DG Agri, Elisabetta Siracusa, e nella bilaterale con

il presidente dell’organizzazione agricola tedesca DBV, Joachim Rukwied.

