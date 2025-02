(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 21 febbraio 2025 TURISMO: DESTINAZIONE SARDEGNA PARTICOLARMENTE APPREZZATA DAI TOUR OPERATOR SERBI. ASSESSORE CUCCUREDDU, CON MINISTRO TURISMO NUOVE AZIONI DI SVILUPPO

Cagliari, 21/02/2025

COMUNICATO STAMPA

“Destinazione Sardegna” sempre più protagonista a Belgrado nel corso della 46.ma Fiera del Turismo. Dopo la giornata inaugurale, sono iniziati gli incontri bilaterali per sviluppare il nuovo mercato dell’Est Europeo.

“Alla Fiera del Turismo di Belgrado – ha detto l’assessore, Franco Cuccureddu – ho avuto un colloquio col Ministro del Turismo della Serbia, Husein Memić, con cui abbiamo parlato a lungo della opportunità, fornita dal nuovo volo operato dalla Air Serbia fra Belgrado ed Alghero. Abbiamo concordato delle azioni reciproche di promozione delle rispettive destinazioni, Sardegna e Serbia, anche organizzando press trip ed educational tour”.

“La Serbia, ha sottolineato ancora Cuccureddu, è un Paese in grande crescita economica e l’apertura del nuovo collegamento diretto rappresenta una grande opportunità per la Sardegna di conquistare un nuovo mercato europeo nel quale non eravamo presenti”.

Molto apprezzato dalla stampa serba ed internazionale e dai tour operator il padiglione Sardegna, unica Regione italiana ad essere presente. Particolarmente apprezzate

nella conference hall, le bellissime foto e di brevi video di diversi prodotti turistici che l’Isola offre: mare, turismo attivo, escursionismo, enogastronomia, grandi eventi, cultura, archeologia.