Teacher bullying, Pacifico: il male della scuola.

(AGENPARL) – ven 21 febbraio 2025 Onorevole Marinella Pacifico

già Senatrice della Repubblica

Comunicato Stampa: Teacher bullying.

21 febbraio 2025

Quando il bullismo è contro i professori viene definito teacher bullying. Il “Teacher bullying”è un fenomeno meno discusso rispetto al bullismo tra studenti, ma altrettanto grave. Si manifesta attraverso insulti, minacce, sabotaggi, vandalismo e, in alcuni casi, aggressioni fisiche da parte degli studenti nei confronti degli insegnanti. Le cause principali sono dovute alla mancanza di rispetto per l’autorità, in quanto alcuni studenti vedono gli insegnanti come ostacoli o figure di poco valore e modelli negativi che inducono al disprezzo, alimentato dai genitori, dai media o dalla società. Inoltre favorisce questi comportamenti sicuramente un ambiente scolastico ostile, dove si tollera la mancanza di disciplina o non si tutelano gli insegnanti. Così la frustrazione e il disagio giovanile di alcuni studenti riversano le proprie difficoltà personali sugli insegnanti. È sempre più comune assistere a episodi di cyberbullismo contro i docenti realizzando video offensivi o meme denigratori che poi vengono diffusi sui social media. Di conseguenza sono sempre più frequenti stati di burnout con stress e ansia per i docenti e difficoltà a mantenere l’ordine in classe, diminuzione della qualità dell’insegnamento e abbandono della professione da parte. Una tale situazione necessita urgentemente di norme disciplinari più chiare e severe, un supporto psicologico per docenti e studenti, il coinvolgimento delle famiglie, l’uso della tecnologia in modo responsabile e regolamentato oltre ad una formazione specifica per i docenti su come affrontare il problema. Lo dichiara l’Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica.