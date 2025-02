IL COMUNE COMUNICA – siglato il protocollo d’intesa tra Comune di Bari e Banca d’Italia per favorire l’inclusione finanziaria e digitale

(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 21 febbraio 2025 SIGLATO IL PROTOCOLLO D’INTESA

TRA COMUNE DI BARI E BANCA D’ITALIA PER FAVORIRE L’INCLUSIONE FINANZIARIA E DIGITALE

È stato siglato questa mattina dal Comune di Bari e dalla Banca d’Italia, rappresentati rispettivamente dalla vicesindaca e assessora alla Transizione digitale Giovanna Iacovone e dal direttore della sede di Bari della Banca d’Italia Sergio Magarelli, un protocollo d’intesa per promuovere l’inclusione finanziaria dei cittadini, nell’ambito del più ampio percorso nazionale di alfabetizzazione digitale.

L’accordo prevede che la Banca d’Italia metta a disposizione programmi didattici e strumenti informativi per rafforzare le competenze digitali in ambito finanziario, con particolare attenzione ai pagamenti digitali e all’home banking. Attraverso specifici incontri formativi verranno illustrati i principali strumenti digitali a disposizione dei cittadini, aiutandoli a comprendere sia le opportunità che i potenziali rischi connessi all’uso delle nuove tecnologie bancarie.

L’iniziativa si integra con il progetto dei punti di facilitazione digitale del Comune di Bari, già attivo sul territorio comunale, uno strumento concreto per contrastare il divario digitale e promuovere pari opportunità. Gli spazi, dislocati in diverse sedi comunali, offrono supporto gratuito ai cittadini per migliorare le proprie competenze digitali, facilitando l’accesso ai servizi online. Grazie alla collaborazione con la Banca d’Italia, il servizio si arricchirà quindi di un nuovo modulo formativo dedicato alla gestione sicura ed efficace delle operazioni bancarie digitali.

Il protocollo prevede il coinvolgimento diretto dei cittadini attraverso tre incontri formativi sull’home banking, che si terranno nel mese di marzo nel punto di facilitazione digitale collocato nella sede centrale dell’Urp, in via Roberto da Bari 1.

L’obiettivo è garantire che anche le fasce più vulnerabili della popolazione possano usufruire in sicurezza dei servizi digitali, favorendo un accesso più consapevole e sicuro.