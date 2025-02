Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Comunicati del 21/02/2025

(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

II commissione: audizione sulle specie invasive

Esperti ed esperte hanno illustrato alla commissione la situazione attuale, le sfide per l’agricoltura, le conseguenze per la salute e la normativa vigente in merito. Il promotore Leiter Reber: “Le specie invasive sono un pericolo sottovalutato per biodiversità e agricoltura locale: ascoltando gli esperti possiamo valutarne gli effetti e adottare le necessarie misure legislative”.

[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/ii-commissione-audizione-sulle-specie-invasive-250220)

