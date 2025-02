(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 21 febbraio 2025 AGRICOLTURA, NAVE-CARAMIELLO (M5S): “BENE CHIARIMENTO COAPI, ORA GOVERNO DIA RISPOSTE”

Roma, 21 feb. – “Apprezziamo il chiarimento arrivato da Gianni Fabbris, Coordinatore del COAPI, il Coordinamento Agricoltori e Pescatori Italiani, in merito alle sue parole nella conferenza stampa di ieri alla Camera. Chiediamo ora alla maggioranza di smettere di distrarre l’attenzione dalle sue mancanze. Il settore dell’agricoltura e della pesca sta attraversando un periodo di grande difficoltà ed enorme incertezza. I suoi esponenti desiderano solo avere risposte a proposito del loro futuro, garanzie sul loro lavoro. Il governo smetta di fare come gli struzzi, tolga la testa da sotto la sabbia e agisca subito con misure concrete. Lo dobbiamo ai lavoratori e agli imprenditori che rappresentano la colonna portante di un settore cruciale per l’economia nazionale”. Lo scrivono in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle Luigi Nave e Alessandro Caramiello.

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle