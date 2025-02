SAVE THE DATE. CIV. PRESENTAZIONE RENDICONTO DI GENERE 2024

(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 20 febbraio 2025 Gentili colleghe/i,

il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS presenta il Rendiconto di Genere 2024, che si terrà il 24 febbraio 2025 alle ore 14:30 a Palazzo Wedekind in Piazza Colonna, Roma. L’incontro sarà un’occasione per riflettere sulla condizione femminile in Italia, con un’analisi dettagliata delle sfide e delle opportunità nelle diverse aree sociali ed economiche.

L’evento sarà introdotto dal Presidente del CIV, Roberto Ghiselli, e vedrà la partecipazione di Tania Pagano, Consigliera del CIV, che illustrerà i dettagli del Rendiconto di Genere del 2024. Seguiranno interventi di esperti e rappresentanti istituzionali, tra cui Ilaria Antonini, Capo di Gabinetto del Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Filomena D’Antini, Consigliera nazionale di parità, e Maria Giovanna De Vivo, Presidente CUG Inps.