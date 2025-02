(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 20 febbraio 2025 Roma, M5S: “Domani in piazza contro dimensionamento scolastico e per il diritto all’istruzione”

“Perché quando c’è da fare tagli la scuola è sempre la prima a pagare? Domani, 21 febbraio, noi del M5S Roma saremo in piazza insieme alla Rete degli Studenti Medi per protestare contro il dimensionamento voluto dalla Regione Lazio. Comprimere il sistema scolastico vuol dire comprimere le possibilità che i nostri figli ricevano un’istruzione adeguata, studino in locali idonei e siano seguiti costantemente dagli insegnanti. Questi tagli significano anche lasciare interi territori privi di una scuola di riferimento, mentre altri inizieranno a soffrire di classi-pollaio. Per questo domani faremo sentire la nostra voce e quella di genitori e studenti per la piena realizzazione del diritto all’istruzione”.

Così in una nota il Movimento 5 Stelle di Roma Capitale.