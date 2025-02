(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 20 febbraio 2025 Cortona, l’Amministrazione comunale contraria al piano per l’agrivoltaico. La normativa mette a rischio il paesaggio della Bonifica

La proposta di legge regionale prevede un minimo di 16 Kmq di pannelli solari sul territorio cortonese

L’Amministrazione comunale di Cortona esprime la propria ferma contrarietà in merito alla proposta di legge regionale relativa alla «Disciplina per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia a fonte rinnovabile».

Secondo quanto previsto dalla proposta di legge della Regione Toscana, per il solo territorio cortonese si stabilisce un’estensione minima di impianti agrivoltaici pari a oltre 16 chilometri quadrati, pari a circa il 20% di quanto previsto per l’intero territorio provinciale.