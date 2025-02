(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

*Ue: Cia, visione Hansen su agricoltura apre nuova strada. Assicurare

budget *

*Positivo il commento della Confederazione. Documento risponde a nostre

istanze su Pac più equa, giusto reddito e aree interne *

Roma, 19 feb – Nel paper sul futuro dell’agricoltura Ue del commissario

Christophe Hansen c’è la risposta alle richieste, avanzate da tempo

all’Europa, rispetto a Pac e semplificazione, reddito equo e sostenibilità,

lotta alle fitopatie e gestione del rischio, reciprocità e trasparenza,

fino al rilancio delle aree interne, al ricambio generazionale e alla

previsione di una strategia di resilienza idrica. Positivo, dunque, il

giudizio di Cia-Agricoltori Italiani che trova innegabile il cambio di

passo narrativo, una svolta importante se confermata dai fatti.

“C’è tutto e anche più di quello che ci si poteva aspettare -commenta il

presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini-. Il documento di visione per

il sistema agroalimentare Ue da qui al 2040, presentato oggi, interpreta

finalmente i nostri input per ridare vero protagonismo all’agricoltura, da

incentivare, sostenere, difendere e non da mistificare e penalizzare come

accaduto fino a ora. L’impresa sarà ardua sia sotto il profilo politico che

sul fronte della riorganizzazione delle risorse -aggiunge-, monitoreremo

roadmap e azioni, da Bruxelles a Roma, perché questa sia la volta buona”.

Si rafforza, quindi, l’attenzione di Cia su una serie di punti scritti: dal

più generale riposizionamento della dimensione economica e sociale,

prioritaria rispetto a quella ambientale, e dove la sostenibilità trova

nell’agricoltura un’alleata strategica, all’impegno per la redditività e la

competitività delle imprese agricole alle quali va riconosciuto il giusto

prezzo, garantito il rispetto del principio di reciprocità nelle relazioni

commerciali e assicurata la trasparenza sull’origine in etichetta.

A queste promesse, si aggiunge quella lungamente sollecitata da Cia per una

Pac più semplice e mirata, soprattutto a sostegno maggiore degli

agricoltori davvero attivi; e quella auspicata rispetto al binomio

fitofarmaci-Tea. Bene che si prospetti ancora l’uso dei primi se manca

l’offerta di valide alternative, come le tecniche genomiche su cui

accelerare, nella difesa delle colture dalle malattie.

Piace a Cia anche il paragrafo sulla zootecnia, affinché metta fine a fake

news e attacchi ingiustificati nei confronti di un settore strategico per

l’economia del Paese, ma ancora di più essenziale per l’agricoltura e la

coesione delle aree interne. Quest’ultime che il testo definisce

“funzionali”, facendo sintesi, di fatto, rispetto all’approccio atteso da

Cia, in prima linea per la valorizzazione delle zone rurali anima

dell’agricoltura italiana, poli di comunità, radici fondamentali di quella

sovranità alimentare tra gli obiettivi dichiarati dalla stessa

comunicazione Hansen.

Cia prende nota anche del richiamo concreto, e nel metodo, al ricambio

generazionale in agricoltura e alla fiscalità agevolata per favorire la

connessione pensionati-giovani, alla multifunzionalità e alla creazione di

una piattaforma che valorizzi l’apporto delle donne nel comparto, ad asset

chiave come l’innovazione e la digitalizzazione, la formazione e la

consulenza, cruciali per lo sviluppo del settore.

“L’agricoltura può tornare davvero a essere attraente e autorevole

-conclude Fini-. Il cibo buono e sicuro deve tutto ad aziende agricole

solide, territori forti, generazioni di imprenditori messi nelle condizioni