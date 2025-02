Palazzo Farnese, giov. 6/03 ore 17.00 : “Gli Stati generali dell’informazione visti da Roma edizione 2 – Tutelare e sviluppare il diritto all’informazione: Un’emergenza per la democrazia” – ACCREDITO INDISPENSABILE

(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

Un anno dopo “Gli Stati generali dell’informazione visti da Roma: le nuove sfide per Francia e Italia in un contesto europeo” e dopo il primo resoconto del Comitato direttivo degli Stati generali dell’Informazione

Giovedì 6 marzo 2025, dalle ore 17.00 alle ore 19.00

A Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata di Francia a Roma

Martin Briens, Ambasciatore di Francia in Italia,

ha il piacere di invitarvi all’evento

Gli Stati generali dell’informazione visti da Roma – edizione 2

Tutelare e sviluppare il diritto all’informazione: Un’emergenza per la democrazia

I dibatti saranno aperti i dall’Ambasciatore Briens, con Bruno Patino, presidente di Arte e presidente del Comitato direttivo degli Stati generali dell’informazione

Interverranno: