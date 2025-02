(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

INDUSTRIA, CAPPELLETTI (M5S): URSO AMMETTA FALLIMENTO E NON CERCHI NEMICI IMMAGINARI

Roma, 19 febbraio – “Con Urso al governo la produzione industriale ha subito un calo di 23 mesi consecutivi. Un dato allarmante la cui sintesi dovrebbe portare a un passo indietro del ministro. E invece continua a fare parte di un esecutivo che va avanti a colpi di fallimenti, in un’Italia che fatica ad andare avanti con bollette e cassa integrazione in aumento, salari ancora bassi e Pil crollato allo zero virgola. Nel 2024 sono state oltre 285mila le imprese che hanno chiuso i battenti, è stato il dato peggiore degli ultimi 20 anni. Con il centrodestra l’Italia è tornata ai livelli produttivi del periodo covid, nonostante al momento del suo insediamento il governo Meloni avesse trovato un Paese con il vento in poppa: tra il 2019 e il 2023 c’è stata infatti in Italia una crescita del Pil superiore a quella di Spagna, Francia, Germania e della stessa media europea. Oggi abbiamo chiesto al ministro cosa intendesse fare per uscire da questa situazione drammatica in cui versano le nostre imprese ma invece di rispondere con proposte concrete, ha accampato solo scuse. E meno male che ha detto “stiamo agendo per supportare le imprese”. Ma quando? Come? Forse per farle chiudere? Non ci sono scuse, inutile trovare sempre qualcun’altro da incolpare, l’unico responsabile di questa crisi sono Urso e il suo governo”. Così in una nota Enrico Cappelletti, deputato M5S in commissione Industria.

