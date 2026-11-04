(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - Care colleghe e cari colleghi,
Vi invio di seguito e in allegato un comunicato con tutti i dettagli
Buon lavoro e buona giornata
Tari, il portale dei servizi per l'utenza si arricchisce: dichiarazioni e pratiche online con identità digitale
Sul portale è inoltre già possibile consultare le informazioni sulla propria posizione debitoria Tari (avvisi di pagamento trasmessi dal Comune e pagamenti effettuati dal contribuente). Partendo dai dati già consultabili, l'utente può fin d'ora inserire nuove informazioni o segnalare modifiche relative a dati non corretti o incompleti, da sottoporre a verifica. Questo perché l'Amministrazione intende ampliare la mole di dati accessibili all'utenza, rendendo disponibili ulteriori informazioni puntuali sugli oggetti che concorrono al calcolo (immobili, proprietà, ecc.) e sulle relative voci di dettaglio (dati catastali, aliquote applicate, ecc.).