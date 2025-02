(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 18 febbraio 2025 INTRODOTTO, AD ATESSA, IL REGOLAMENTO SUL CONFERIMENTO DELLE CITTADINANZE ONORARIE E DELLE CIVICHE BENEMERENZE

Durante la seduta di ieri, 17 febbraio, il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità il Regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria e delle altre civiche benemerenze.

Viene, così, introdotto e disciplinato ufficialmente l’istituto che consente di dare adeguato riconoscimento onorifico a chi si sia distinto particolarmente in vari campi e attività pubbliche e private.

LA CITTADINANZA ONORARIA del Comune di Atessa – la più alta delle onorificenze civiche- potrà essere concessa a cittadini italiani o stranieri non residenti, ad Enti, società, istituzioni che si siano particolarmente distinti

per l’esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell’amore e dell’aiuto al prossimo, specialmente nei confronti dei più deboli e bisognosi;

per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito attraverso gli studi, l’insegnamento, la ricerca, la produzione artistica;

per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale della comunità di Atessa, conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private;

il riconoscimento può essere concesso a coloro che siano risultati vittima di qualsiasi forma di intolleranza, razzismo, xenofobia, antisemitismo e istigazione all’odio, i perseguitati per motivi politici o che abbiano speso le loro azioni nella lotta contro il razzismo, per la libertà di pensiero e di studio e, più in generale, contro ogni forma di discriminazione, in difesa della dignità e libertà altrui.

L’onorificenza è conferita nel corso del Consiglio Comunale convocato in seduta straordinaria e solenne, mediante la consegna da parte del Sindaco di una pergamena che attesta il Titolo di Cittadino onorario, firmata dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio Comunale, recante il sigillo del Comune.

LA CIVICA BENEMERENZA viene conferita a coloro che, per esemplare affezione ed interessamento verso la città e la comunità di Atessa, hanno agito con opere ed iniziative finalizzate ad accrescere l’importanza del nostro territorio e a promuovere, tra i cittadini di Atessa e all’esterno, la conoscenza e la valorizzazione della realtà socioeconomica, storico-artistica e umana della nostra terra.

La civica benemerenza del Comune di Atessa viene conferita dalla Giunta Comunale, mediante la consegna da parte del Sindaco di una pergamena che attesta il Titolo di Cittadino benemerito, firmata dal Sindaco, recante il sigillo del Comune.