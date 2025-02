Guide all’ascolto in Biblioteca: Le melodie incantate di Schubert e Schumann

(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

Guide all’ascolto

Schubert e Schumann al centro del prossimo appuntamento di “Vivere la Musica”,

la rassegna organizzata dalla Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia

per avvicinare anche il pubblico di non esperti all’ascolto della musica classica.

Venerdì 21 febbraio, alle ore 17.00, al Museo di Storia Naturale

con il Maestro Marco Maria Lacasella

Le melodie incantate di Schubert e Schumann è il titolo del prossimo appuntamento di Vivere la Musica, la rassegna di Guide all’Ascolto di Musica Classica organizzata dalla Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia.

L’incontro è in programma venerdì 21 febbraio 2025, alle ore 17.00, nella Saletta Proiezioni del Museo di Storia Naturale di Foggia, in viale Giuseppe Di Vittorio, 31.

Sarà come sempre il bibliotecario e Direttore d’orchestra Marco Maria Lacasella, ideatore del format, ad avvicinare il pubblico alla conoscenza dei più grandi autori della storia della musica classica.

In particolare, nel corso del pomeriggio si parlerà di Franz Schubert, compositore viennese, erede di celebri maestri del calibro di Haydn, Mozart e Beethoven. Si distinse per le sue abilità nei Lieder, versi di poeti tedeschi, tra cui Goethe, messi in musica, recitati e cantati in contesti intimi. Spesso venivano interpretati nelle osterie, o nelle abitazioni degli amici e presero il nome di Shubertiadi, entrando a pieno titolo nelle opere del Romanticismo europeo.

Anche Robert Schumann, compositore e letterato che si esibiva presso amici aristocratici e scrittori, accostò la musica alle produzioni poetiche degli autori del tempo, tra cui Schiller e Byron. In queste composizione si avvertiva l’eco dei sentimenti di Sehnsucht e di Streben, cioè dello struggimento e dello sforzo dell’uomo teso a superare i confini del finito per anelare all’infinito. Due concetti cardine dello spirito romantico tedesco che trovano espressione proprio nelle opere di Schubert e Schumann.

Il Maestro Lacasella guiderà il pubblico all’ascolto sia di lied canto e pianoforte, sia di brani strumentali e orchestrali. Nello specifico, verranno presi in esame alcuni brani liederistici (canto e pianoforte) di Schumann tratti dall’opera per piano e voce Dichterliebe (Amor di poeta) op.48. Questi brani mettono al centro vari aspetti dei sentimenti e delle emozioni umane: amore, delusione, rabbia, perdono. Di Schubert, invece, si ascolteranno brani tratti dall’opera Winterreise (viaggio d’inverno) D911, Der Wanderer D489, e Der Tod und das Mädchen D531, in cui l’uomo è descritto come un viandante in un viaggio d’inverno, denso di pericoli e ostacoli.

“Vivere la Musica” proseguirà il 21 marzo con La musica della luce, per concludersi l’11 aprile con l’incontro dal titolo Oratorii e musiche della Settimana Santa.

Tutti gli incontri, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, si terranno alle ore 17.00 nella Saletta Proiezioni del Museo di Storia Naturale.

