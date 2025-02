(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 18 febbraio 2025 Camera dei Deputati Comunicato

Ufficio stampa 18 febbraio 2025

Affari sociali, mercoledì audizione Nisticò su terapie digitali ed esperti su

professioni sanitarie – Alle 15 diretta webtv

Mercoledì 19 febbraio, alle ore 15, la Commissione Affari sociali della Camera

svolge l’audizione di Robert Giovanni Nisticò, presidente dell’Agenzia italiana del

farmaco (Aifa), nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge

recanti “Disposizioni in materia di terapie digitali”.

Alle 15.20, audizione di rappresentanti del Registro degli osteopati d’Italia (Roi),

dell’Associazione italiana radioterapia e oncologia clinica (Airo) e dell’Associazione

nazionale professionisti sanitari in evoluzione (Anpse), nell’ambito dell’indagine

conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie.

Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv.

