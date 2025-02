(AGENPARL) - Roma, 17 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 17 febbraio 2025 MILLEPROROGHE, M5S: GRAVISSIMA DEMOLIZIONE NORME ANTICORRUZIONE

ROMA, 17 feb. – “Nei meandri del decreto Milleproroghe il governo Meloni ha nascosto svariate sospensioni e soppressioni di norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi tra organi politici, amministrativi e dirigenziali degli enti locali e territoriali. Per essere più chiari il governo smantella la legge anticorruzione Severino. È veramente indecente vedere come Meloni, Salvini e Tajani stiano demolendo, pezzo dopo pezzo e anche agendo nell’ombra, tutti i presìdi di legalità e trasparenza costruiti negli anni con fatica. Le norme contenute nel Milleproroghe minano i principi che reggono l’ordinamento democratico e che regolano, al fine di prevenirle, condizioni e posizioni che possono far insorgere conflitti di interessi. Secondo il governo Meloni non serve più la distinzione tra controllante e controllato. Dopo la cancellazione del reato di abuso d’ufficio, il depotenziamento del traffico di influenze, l’attacco alle intercettazioni e tanti altri sfaceli sulla legalità, arriva questo colpo di mano fatto forse pensando di agire sotto traccia. Il governo deve vergognarsi”.

Lo affermano i componenti del M5S nella commissione Affari Costituzionali della Camera Enrica Alifano, Carmela Auriemma, Alfonso Colucci e Pasqualino Penza.

