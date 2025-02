IL COMUNE COMUNICA – domani la presentazione dell’Agenzia sociale per la Casa della Città di Bari

(AGENPARL) - Roma, 17 Febbraio 2025

LA PRESENTAZIONE DELL’AGENZIA SOCIALE PER LA CASA

DELLA CITTÀ DI BARI

Si terrà domani, martedì 18 febbraio, alle ore 12, nella sala giunta di Palazzo di Città, la presentazione dell’Agenzia sociale per la Casa della Città di Bari, il servizio realizzato dall’assessorato al Patrimonio ed Erp, in collaborazione con l’assessorato al Welfare, per supportare il diritto alla casa delle fasce più vulnerabili della cittadinanza.

A illustrare nel dettaglio gli obiettivi e gli strumenti messi in campo dall’amministrazione comunale con l’Agenzia sociale per la casa saranno l’assessore al ramo Nicola Grasso, il direttore della ripartizione Patrimonio ed Erp Giuseppe Ceglie e l’assessora alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili Elisabetta Vaccarella insieme ai rappresentanti del RTI Digitender/Coseca che gestisce il servizio ad esito di un avviso pubblico.