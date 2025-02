(AGENPARL) - Roma, 17 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 17 febbraio 2025 BOLLETTE, PAVANELLI (M5S): GOVERNO FUORI TEMPO MASSIMO, TUTTI IN PIAZZA

ROMA, 17 FEB. – “Dalle unioni dei consumatori a Federimprenditori, da Unionplast alla Federazione degli operatori della logistica, oggi assistiamo a una sfilza di appelli nei confronti del governo per un intervento sul caro-energia che sta stritolando famiglie e imprese. Intervento che, se e quando arriverà, sarà comunque fuori tempo massimo: l’immobilismo di Meloni e soci in questi due anni abbondanti è uno dei fattori scatenanti dell’impercettibile crescita economia del paese. Il governo ha perso mesi interi a gigioneggiare sul nucleare, che non rappresenta affatto una soluzione ai problemi che il paese vive oggi, ma di proposte concrete per arginare il caro-bollette non se ne sono viste. Eppure, già sei mesi fa, l’impennata invernale era ampiamente prevista Ora, da un lato abbiamo le famiglie che passano l’inverno col riscaldamento spento. Dall’altro ci sono le imprese, che oltre a non intravedere uno straccio di politica industriale da parte del governo, con la produzione che scende vertiginosamente di mese in mese, sul versante del caro-energia vengono abbandonate senza alcuna forma di sostegno. Siamo pronti a una grande mobilitazione: di fronte al governo dei record economici fasulli e delle mistificazioni, scendere in piazza è il minimo sindacale”. Così in una nota la deputata M5s Emma Pavanelli.

