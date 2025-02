Presentazione scavi Aeclanum 18.02 ore 15.30

(AGENPARL) - Roma, 16 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 16 febbraio 2025 Presentazione dei nuovi scavi e scoperte

presso il Parco archeologico di Aeclanum

Napoli, 16 febbraio 2025 – Martedì 18 febbraio alle

15.30, nella Sala Consiliare del Comune di Mirabella

Eclano, saranno presentati i risultati della campagna di

scavo archeologico condotta nel Parco archeologico

dell’antica Aeclanum.

La conferenza si aprirà con i saluti del Sindaco,

Giancarlo Ruggiero, dell’Assessore alla Cultura, Raffaella

D’Ambrosio, e della Direttrice della sezione Irpinia

dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia,

Annamaria Vicari; interverranno il Dirigente delegato

della Direzione regionale Musei nazionali Campania,

Luana Toniolo, e il Direttore generale Musei, Massimo Osanna. Seguirà visita agli scavi.

Nell’area dell’antica Aeclanum la Direzione regionale Musei nazionali Campania ha, dopo decenni,

ripreso gli scavi con una importante campagna di ricerche, che ha restituito, in particolare nell’area

del Foro – solo minimamente indagata prima – evidenze di grande interesse, che contribuiranno in

modo fondamentale alla conoscenza di questo importantissimo centro urbano sull’Appia.

Le attività di scavo sono state precedute da una sistematica campagna di prospezioni su ampia

scala, condotte dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – sezione Irpinia, con sede a

Grottaminarda (AV), nell’aprile 2024 con georadar a bassa frequenza. Queste indagini hanno

individuato una serie molto articolata di anomalie interpretabili come strutture, che sono state poi

indagate con la campagna di scavo da poco conclusa.

Lo scavo, finalizzato alla comprensione e alla messa in luce dell’area pubblica della città, ha

restituito una complessa sequenza stratigrafica, che va dall’età preromana ad oggi e che racconta

storie di distruzione, abbandono e rioccupazione, ma soprattutto ha conservato le tracce di un foro

che doveva essere monumentale e un complesso sistema di infrastrutture riferibili al macellum.