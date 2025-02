Uispress n. 6 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 14 febbraio 2025

(AGENPARL) - Roma, 14 Febbraio 2025

Movement Pills: al via le presentazioni territoriali in vista di quella nazionale, che si terrà il 4 marzo a Milano

Movement Pills, progetto europeo di cui l’Uisp è capofila, promuove il benessere psicofisico nelle persone di tutte le età attraverso l’attività fisica e motoria, contro stili di vita sedentari. Il progetto prevede la distribuzione di rimedi naturali sotto forma di confezioni dall’aspetto molto simile a contenitori di medicine, che contengono un bugiardino con le istruzioni per ottenere due mesi gratuiti di attività fisica presso uno degli spazi sportivi convenzionati.

Nei prossimi giorni inizieranno le presentazioni territoriali dell’iniziative nelle città coinvolte, la prima sarà Grosseto che si tiene venerdì 14 febbraio; lunedì 17 febbraio si terrà la presentazione del progetto a Padova. La presentazione nazionale si terrà insieme a quella milanese, martedì 4 marzo alle 11 a Milano, nella sala stampa Franco Brigida di Palazzo Marino, in piazza della Scala, 2Leggi l’articolo

Progetto Tran-Sport: proseguono le iniziative sul territorio. Living Lab a Torino e Bologna nel week-end

Entra nel vivo il progetto nazionale Uisp Tran-Sport che intende valorizzare il ruolo dello sport e dell’attività fisica come strumento per favorire lo sviluppo sociale, economico e ambientale delle comunità.

Nell’ambito del Congresso regionale dell’Uisp Emilia Romagna, che si terrà sabato 15 febbraio a Bologna presso l’Hotel Savoia Regency in Via del Pilastro 2, si terrà il Living Lab di Uisp Emilia Romagna con il titolo “Idee per lo sport in transizione”. Anche Uisp Piemonte terrà il Living Lab in occasione del Congresso regionale che si terrà sabato 15 febbraio alla Fabbrica delle E di corso Trapani 91/b a Torino. Alle 10.45 inizierà l’incontro dal titolo “Lo sport in Costituzione, un diritto da realizzare”.Inoltre, martedì 18 e mercoledì 26 febbraio, sono previsti due appuntamenti formativi online nell’ambito dell’azione “A scuola di sport ed exergames”. Gli incontri saranno condotti dal formatore Alessandro PirasLeggi l’articolo

Giocagin 2025: ginnastica, danza, pattinaggio e discipline orientali protagoniste. Giornate centrali il 22 e 23 febbraio

Torna la festa in movimento dell’Uisp con il suo carico di musica, colori, divertimento: Giocagin 2025 vivrà le sue giornate centrali il 22 e 23 febbraio e coinvolgerà complessivamente 47 città italiane, da febbraio a giugno. Il 16 febbraio è previsto un prologo a Taranto.

GUARDA IL VIDEO DI LANCIO

Le pratiche sportive principali presenti in Giocagin sono Ginnastica, Danza, Pattinaggio e Discipline Orientali, anche se in diverse tappe troveranno spazio anche gli sport di squadra, il nuoto, l’atletica. “Giocagin è un momento di scambio tra diversi settori di attività, grande finestra di visibilità delle attività che vengono svolte sul territorio – dichiara Paola Morara, responsabile Ginnastiche Uisp”. Nata come festa delle ginnastiche, Giocagin è poi diventata una festa del movimento e dello sport più in generale: “Giocagin è uno spazio di condivisione ed inclusivo, tra gli eventi più democratici dell’Uisp, dove cadono le barriere tra le diverse discipline sportive – dice Fabrizio Federici, responsabile nazionale Danza Uisp”.

“La partecipazione a Giocagin ha un grande valore sociale perchè rappresenta un forte momento associativo e di legame con il territorio”, dice Michele Chendi, responsabile Discipline orientali Uisp. Anche Luca Bassetto, responsabile Pattinaggio Uisp, valorizza l’elemento sociale della manifestazione: “Giocagin, l’iniziale di questa parola composta esprime il vero valore del momento, giocare insieme”Leggi l’articolo

Per la promozione della salute servono trasversalità e continuità. Parla Massimo Gasparetto

Le Politiche per la promozione della salute Uisp si impegnano ogni giorni per sensibilizzare cittadini e cittadini all’acquisizione di sani stili di vita, per combattere le disuguaglianze e garantire il diritto alla pratica sportiva a tutte e tutti.

In vista del Congresso nazionale Uisp, che si terrà a Tivoli Terme (Roma) dal 14 al 16 marzo, riannodiamo i fili di quattro anni di attività ascoltando i responsabili e le responsabili dei Dipartimenti e delle Politiche nazionali Uisp. Abbiamo chiesto a Massimo Gasparetto, responsabile nazionale Politiche per la promozione della salute Uisp, un bilancio dei quattro anni appena trascorsi e di indicarci le priorità per il futuro.

“Abbiamo fatto nostro lo slogan dell’Organizzazione mondiale della salute, “salute in tutte le politiche”, perchè per promuovere il cambiamento dello stile di vita delle persone è necessaria sinergia tra tutte le politiche – dice Gasparetto – E’ un percorso ambizioso che prevede collaborazioni tra Stato, amministrazioni, istituzioni sanitarie, terzo settore: è proprio la logica che sta alla base della riforma del terzo settore, coprogrammazione e copregettazone e che deve guidare anche il nostro impegno”

Leggi l’articolo

Contro disuguaglianze e stereotipi entra in campo lo sport sociale e per tutti. Parla Manuela Claysset

Le Politiche di genere e diritti Uisp si impegnano per garantire il diritto allo sport a tutte e tutti, con le proprie differenze e specificità, senza pregiudizi e come strumento di libera espressione della propria identità.

In vista del Congresso nazionale Uisp, che si terrà a Tivoli Terme (Roma) dal 14 al 16 marzo, riannodiamo i fili di quattro anni di attività ascoltando i responsabili e le responsabili dei Dipartimenti e delle Politiche nazionali Uisp. Manuela Claysset, responsabile Politiche di genere e diritti Uisp, ricostruisce con noi quattro anni di attività e presenta gli impegni per il futuro.

“Le tematiche inerenti alle discriminazioni e disuguaglianze di genere sono ancora di grande attualità – dice Claysset – Troppe sono ancora le disparità, basti pensare al gap salariale, alla fatica che le donne devono fare per avere stessi riconoscimenti e ruoli, alle mille forme di violenza e di abusi di genere che caratterizzano purtroppo anche la nostra società. Lo sport rappresenta un ambito molto importante per superare discriminazioni e stereotipi”Leggi l’articolo

Attraverso lo sport puoi difendere l’ambiente sociale e quello naturale. Parla Francesco Turrà

Le Politiche ambientali Uisp promuovono nelle attività e nei progetti Uisp il principio della sostenibilità per la salvaguardia dell’ambiente che ci circonda e per città più vivibili.

In vista del Congresso nazionale Uisp, che si terrà a Tivoli Terme (Roma) dal 14 al 16 marzo, riannodiamo i fili di quattro anni di attività ascoltando i responsabili e le responsabili dei Dipartimenti e delle Politiche nazionali Uisp. Francesco Turrà, responsabile Politiche ambientali Uisp, traccia un bilancio degli ultimi quattro anni e mette in fila le priorità per il futuro.

“Penso che questi quattro anni di politiche ambientali abbiano rappresentato un momento di cambio di passo e di approccio ai temi delle politiche ambientali – ha detto Turrà – un ulteriore e rinnovato impegno nei confronti della sostenibilità ambientale quale elemento imprescindibile dello sviluppo della società”Leggi l’articolo

Il progetto CoESport entra nel vivo: il ruolo educativo dello sport e la centralità di bambini e adolescenti

Lo sport non è solo movimento: è spazio di crescita, confronto e relazione. È una porta d’accesso a opportunità educative, sociali e di benessere, soprattutto per chi vive in contesti difficili. Eppure, secondo i dati elaborati dall’Osservatorio Con i Bambini, un minore su cinque non svolge alcuna attività fisica e la percentuale cresce al diminuire delle infrastrutture sportive, delineando una netta differenza tra Nord e Sud del Paese, tra città e aree interne.

Per evitare che lo sport giovanile diventi un privilegio per pochi, l’Uisp ha attivato CoESport, un progetto che porta l’attività fisica nei territori, nelle scuole e nei centri di aggregazione, coinvolgendo 40 territori in tutte le 20 regioni italiane. Finanziato da Sport e Salute, il programma punta a rendere lo sport uno strumento di crescita per tutte e tutti, con particolare attenzione ai bambini e adolescenti tra i 5 e i 16 anni, con un focus sulle persone più vulnerabili: minori con disabilità, con background migratorio, provenienti da famiglie a basso reddito, in carceri minorili o case-famiglia

Leggi l’articolo

Sport Point Uisp, martedì 18 febbraio nuovo webinar gratuito di consulenza

Nuovo appuntamento gratuito on line di consulenze e aggiornamento con i webinar di Sport Point Uisp, in programma per martedì 18 febbraio, dalle ore 18.00, sulla piattaforma Zoom.

Il webinar, condotto dalla dott.ssa Francesca Colecchia, tratterà tre tematiche fondamentali per chi opera nel settore sportivo: Volontariato nello sport e negli enti del terzo settore: un approfondimento sulla figura del volontariato nelle organizzazioni sportive e nelle organizzazioni del terzo settore; Tipologie di collaborazioni retribuite: le diverse tipologie di collaborazione retribuita che si possono instaurare; Specificità sul lavoro sportivo: focus sulle peculiarità del lavoro nello sport, con un’attenzione particolare alle collaborazioni amministrativo-gestionali e alle collaborazioni sportive di natura autonoma.Per partecipare, è necessario registrarsi gratuitamente.

Clicca qui PER ISCRIVERTI ALL’APPUNTAMENTO DI MARTEDI’ 18 FEBBRAIO Leggi l’articolo

I Congressi regionali Uisp in programma per questo week-end, in vista del Congresso nazionale

Manca sempre meno al Congresso nazionale Uisp, che si terrà dal 14 al 16 marzo 2025 a Tivoli terme, Roma. In questi giorni si stanno svolgendo i Congressi del Comitati regionali Uisp, che si dovranno concludere entro il 16 febbraio. Nei prossimi giorni si terranno i seguenti Congressi regionali: sabato 15 febbraio Abruzzo–Molise, Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana e Umbria; domenica 16 febbraio Lombardia, Sardegna, Sicilia e Veneto.

Nei giorni scorsi si sono svolti diversi Congressi regionali Uisp: il Lazio ha eletto presidente Fabrizio Federici che succede a Orlando Giovannetti (leggi la news); le Marche hanno confermato il presidente uscente Simone Ricciatti (leggi la news); la Valle d’Aosta ha eletto Katia Guidi che succede a Massimo Verduci (leggi la news); la Basilicata ha eletto Giuseppe Pecora che succede a Michele Di Gioia (leggi la news); il Friuli Venezia Giulia ha confermato la presidenza di Sara Vito (leggi la news)Leggi l’articolo

Uisp Lazio: Fabrizio Federici eletto nuovo presidente regionale, nel segno dell’appartenenza e dell’inclusione

Un congresso partecipato e con un proficuo dibattito tra i delegati dei sette comitati territoriali della regione, quello andato in scena sabato 8 febbraio a Roma.

Al termine dei lavori il Consiglio si è riunito ed ha eletto all’unanimità Fabrizio Federici nuovo presidente regionale: “Sono molto contento di essere qui a ribadire il mio profondo senso di appartenenza e la grande volontà di contribuire alla crescita e alla trasformazione della nostra Uisp – ha detto Fabrizio Federici nella sua relazione – un’associazione che incarna pienamente i miei valori di inclusione, solidarietà e antifascismo”Leggi l’articolo

Uisp Friuli Venezia Giulia, Sara Vito confermata alla presidenza: “Rinnovamento e rilancio dell’attività”

Il XII Congresso Regionale dell’Uisp Friuli Venezia Giulia, che si è tenuto lunedì 10 febbraio a Pradamano (Ud) ha votato all’unanimità per la conferma di Sara Vito alla presidenza.GUARDA IL VIDEO CON LE PAROLE DI SARA VITO

“Questo congresso rappresenta un’occasione importante per riaccendere e rafforzare il confronto tra tutti – ha detto Sara Vito – un passo in avanti sulla strada del rinnovamento e del rilancio dell’attività, un’opportunità unica per mettersi nuovamente in discussione, individuare insieme priorità, azioni e idee progettuali innovative e coraggiose, anche per superare le criticità, affinché lo sport sia sempre più centrale nella nostra società e perno della democrazia”Leggi l’articolo

Uisp Basilicata, Giuseppe Pecora è il nuovo presidente: “I valori dell’Uisp sono quelli della Costituzione”

Si è svolto domenica 9 febbraio, il Congresso regionale dell’Uisp Basilicata, che ha ribadito l’impegno costante verso la promozione dei valori dello sport, dell’inclusione e della valorizzazione del territorio. L’appuntamento ha visto un significativo passaggio di consegne, con il saluto di Michele Di Gioia, presidente uscente, e l’elezione di Giuseppe Pecora come nuovo presidente regionale, pronto a raccogliere l’eredità e proseguire con determinazione il lavoro avviato.

“Da circa 17 anni sono un tesserato del Comitato Uisp Matera che ha avuto la fortuna di frequentare pressoché quotidianamente la sede dell’associazione – ha detto Pecora nella sua relazione – Ho avuto la possibilità di ricoprire un ruolo chiave come quello di Segretario e questo mi ha dato la possibilità di imparare moltissimo e di crescere anche dal punto di vista professionale, respirando appieno questi valori che oggi troviamo scritti nella Costituzione”

Leggi l’articolo

Uisp Marche, Simone Ricciatti riconfermato presidente: “Siamo un arcipelago e un presidio sociale”

Si è svolto sabato 8 febbraio presso la Sala Riunioni del Coni Marche, ad Ancona, il Congresso Regionale Uisp Marche. Numerosi gli interventi da parte di istituzioni e rappresentanti regionali. Il congresso, che ha visto la riconferma di Simone Ricciatti alla presidenza, è stato un’importante occasione di confronto e di programmazione per il futuro dell’associazionismo sportivo e sociale nella regione.GUARDA LA GALLERIA FOTOGRAFICA DEL CONGRESSO

“Non possiamo più considerare i Comitati territoriali come isole con leggi proprie: l’Uisp è un arcipelago, una sola realtà ramificata in tutto il territorio italiano, antifascista e antirazzista”, ha detto Ricciatti, sottolineando il valore degli scambi circolari come simbolo di un’associazione che va oltre il mero interesse economico, mettendo al centro il rafforzamento dei legami socialiLeggi l’articolo

Uisp Valle d’Aosta, parla la neopresidente Katia Guidi: “Fiera di essere la prima donna alla guida del Comitato”

Alla presenza di 68 persone tra delegati, ospiti e autorità si è svolto sabato 8 febbraio, il 14° Congresso regionale Uisp Valle d’Aosta. Dopo la relazione del presidente uscente, Massimo Verduci, e lo svolgimento di un interessante dibattito che ha coinvolto molti dei presenti, i delegati hanno eletto i nuovi organi statutari dell’associazione: Consiglio regionale e Organismo di controllo. Dopo i due mandati consecutivi di Massimo Verduci, è stata eletta presidente Katia Guidi.

Katia Guidi è avvocata, ha 43 anni ed è la prima presidente donna dopo 70 anni di storia della Uisp Valle d’Aosta. “Io ho sempre organizzato gare e iniziative sotto l’egida Uisp – dice la neopresidente – conosco bene il Comitato e l’associazione. Ora sono stata catapultata in questa nuova avventura che cercherò di onorare al massimo. Sono fiera di essere la prima donna presidente del Comitato, una novità accolta con interesse anche dai media locali e da tutta la nostra comunità”

Leggi l’articolo

Discriminazioni nello sport: il problema che non vogliamo vedere. L’Uisp risponde con il progetto Sic!

La discriminazione nello sport è un fenomeno ancora troppo diffuso, che si manifesta sotto molteplici forme. Il razzismo, in particolare, continua a ripetersi con inquietante regolarità, non solo negli stadi della Serie A, ma anche nei campionati giovanili e nei palazzetti di provincia. Eppure, ancora oggi, la risposta delle istituzioni sportive è troppo lenta e inefficace.

Secondo l’Osservatorio Nazionale contro le Discriminazioni nello Sport, costituito da Unar, Uisp e Lunaria, tra il 2021 e il 2022 sono stati documentati oltre 200 episodi di discriminazione. Il 60% di questi è avvenuto negli stadi, mentre il resto ha avuto luogo negli spogliatoi, sui social network o in contesti amministrativi. Serve un cambiamento culturale che spinga spettatori, compagni di squadra, allenatori e dirigenti a non restare in silenzio di fronte alla discriminazione. Per questo l’Uisp ha attivato il progetto SIC! Sport, Integrazione, Coesione, in collaborazione con UNAR e Lega Serie A, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo SportLeggi l’articolo

La formazione Uisp prosegue con appuntamenti sul territorio. Ecco il calendario aggiornato

Proseguono i corsi di formazione Uisp organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali. I percorsi formativi procedono su un doppio binario: in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche. L’Uisp ha sempre messo al primo posto la qualità della formazione e la capacità di innovare la sua proposta anche dal punto di vista tecnologico.

Sono circa 150 le qualifiche nazionali che l’Uisp rilascia a tecnici, giudici, operatori, istruttori, insegnanti, maestri, riferite alle 180 discipline organizzate in tutta Italia, a cui si aggiungono i corsi per dirigenti. Ogni percorso formativo, oltre agli aspetti specifici delle discipline e delle qualifiche richieste, prevede materie di studio finalizzate al benessere, al gioco, al divertimento, ma anche all’educazione, all’inclusione, alla valorizzazione e cura dell’ambiente

Leggi l’articolo

On line Pagine Uisp numero 2 del 2025, con notizie e aggiornamenti per dirigenti e società sportive

È on line il numero 2 di PagineUisp del 2025, la newsletter mensile dell’Uisp rivolta alle associazioni e società sportive del territorio, ai dirigenti e volontari dello sportpertutti Uisp. Come ogni mese una rassegna delle novità in ambito fiscale, legale e di convenzioni promosse dall’Uisp.

In questo numero il lancio del nuovo webinar di Sport Point; l’approfondimento sul Bilancio sociale realizzato da Cantiere terzo settore; aggiornamenti su decreti e nuovi regolamenti e poi le nuove convenzioni sottoscritte dall’Uisp Leggi l’articolo

Giunta nazionale Uisp: i Congressi, un grande sistema di partecipazione e democrazia

Si è tenuta lunedì 3 febbraio, con inizio alle ore 17.30, la riunione della Giunta Nazionale Uisp in modalità on line. Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp, nell’introdurre la riunione ha sottolineato l’impegno straordinario che stanno esprimendo in questa fase della stagione sportiva i Comitati territoriali e regionali Uisp, i Settori di Attività, l’intera governance Uisp ad ogni livello. L’impegno profuso è enorme sia nella gestione delle attività sportive, formative e progettuali, sia nell’organizzazione dei Congressi, che stanno fornendo utilissimi elementi, spunti e proposte alla discussione dei Congressi regionali e in vista del Congresso nazionale, in programma a Tivoli Terme, Roma, dal 14 al 16 marzoLeggi l’articolo

Uisp Valle d’Itria in campo per i giovani con “Sport: strada per la cittadinanza attiva”

Voglia di partecipare, di crescere e di imparare hanno caratterizzato le numerose iniziative messe in campo nel progetto “Sport: strada per la cittadinanza attiva” di cui l’Uisp Valle d’Itria è partner. L’iniziativa è organizzata da “la Palestra ASD” e promossa dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con “Sport e Salute”.

“Come Comitato territoriale Valle d’Itria – ha commentato la presidente Anna Lise Kooreman – abbiamo partecipato attivamente e con entusiasmo a questo progetto che ci ha visto protagonisti insieme a tante altre realtà del territorio”Leggi l’articolo

Adrian e il basket in carrozzina Uisp: la voce della passione per il canestro

Domenica 9 febbraio, nella giornata di Campionato di basket in carrozzina Uisp, la Santo Stefano ASD, squadra di Porto Potenza Picena nelle Marche, ha battuto la formazione di Perugia. Tra i suoi atleti anche Adrian Marin, ragazzo di 21 anni, che in occasione di questa vittoria contro la squadra di Perugia ha raccontato il suo percorso nel basket e la soddisfazione per questo risultato. “Inizialmente stavo in panchina, adesso invece ho la possibilità di scendere in campo per giocare con i miei compagni di squadra in uno sport che mi regala tante soddisfazioni. Il pubblico mi dà molta carica, anche quando mi sento in difficoltà di fronte a giocatori di squadre altrettanto forti”.

GUARDA IL VIDEO CON L’INTERVISTA AD ADRIANLeggi l’articolo

A San Costanzo (Pu) torna la tradizione con il Lancio del formaggio Uisp

Il gioco tradizionale del lancio del formaggio riempie di nuovo le strade di campagna di San Costanzo (Pu) per la quinta edizione del Memorial Carlo Sorcinelli. L’evento, che celebrerà la passione e la tradizione di questa singolare pratica, si terrà sabato 15 e sabato 22 febbraio, dalle 13.30 in via Tufi, a pochi passi dal centro storico del Comune.

Il lancio del formaggio rappresenta non solo un’occasione di svago, ma anche un’opportunità per riscoprire il legame con la storia e il territorio. Come sottolineato da Simone Ricciatti, presidente Uisp Marche: “La bellezza di questo sport risiede nella sua semplicità. Il lancio del formaggio regala giornate di socialità, aggregazione e divertimento, riscoprendo il nostro patrimonio contadino e il senso di appartenenza al territorio”Leggi l’articolo