DIFESA, FOTI: CONDIVISIONE CON VON DER LEYEN ESCLUSIONE SPESE DA PATTO STABILITÀ

(AGENPARL) - Roma, 14 Febbraio 2025

“Le iniziative annunciate dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, sull’aumento degli investimenti nella difesa, escludendoli dal Patto di stabilità, rappresentano un segnale positivo che l’Italia condivide pienamente. Questo passo conferma la consapevolezza, a livello europeo, della necessità di rafforzare la sicurezza comune senza compromettere la stabilità economica. L’Italia è pronta a svolgere un ruolo attivo e determinato in questo processo, contribuendo alla costruzione di un sistema di difesa europeo più integrato ed efficace. Tuttavia, nell’attuale scenario geopolitico, segnato da crescenti tensioni e instabilità, è fondamentale sottolineare che gli investimenti nella difesa, pur essendo indispensabili, non devono essere messi in competizione con quelli di altri settori che rappresentano dei pilastri essenziali per lo sviluppo nazionale, quali da esempio l’istruzione e la sanità”.

Così Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr.