CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 115

Il Consiglio dei ministri è convocato lunedì 17 febbraio 2025, alle ore 17.00 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno:

– SCHEMA DI DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni (PRESIDENZA – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE);

– SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi Ortodossa Romena d’Italia, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione (PRESIDENZA);

– SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montréal il 4 aprile 2014 (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE);

– LEGGI REGIONALI;

– VARIE ED EVENTUALI.