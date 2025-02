(AGENPARL) - Roma, 14 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 14 febbraio 2025 COMUNICATO STAMPA

ANIMALI: LUNEDÌ 17 FEBBRAIO EVENTO ‘LA NOSTRA CAPITALE’ PER GIORNATA NAZIONALE DEL GATTO

Roma, 14 febbraio 2025 – In occasione della Giornata nazionale del Gatto, che si celebra il 17 febbraio, l’Assessorato all’Ambiente insieme alla Città Metropolitana e all’Ufficio della Garante di Roma Capitale, con ENPA e LNDC, promuove l’evento ‘La nostra Capitale’, una giornata dedicata ai felini e alla loro conoscenza.

L’iniziativa si terrà presso l’Atlantico, in viale dell’Oceano Atlantico 271D, dalle 13.00 alle 20.00.

Previsto un ricco programma, con uno spazio dedicato ai ragazzi con lezioni formative sulla gestione e il corretto approccio al gatto, e interventi di carattere scientifico e delle associazioni di volontariato.

Alle ore 17.30 si terrà un panel istituzionale a cui prenderanno parte:

* Sabrina Alfonsi – Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale

* Rocco Ferraro – Consigliere delegato Ambiente e Tutela animali di Città metropolitana di Roma Capitale

* Patrizia Prestipino – Garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale

* Titti Di Salvo – Presidente Municipio IX

* Michele Pezone – Responsabile Diritti animali LNDC Animal Protection