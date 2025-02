IL COMUNE COMUNICA – monitoraggio faunistico condotto dal Movimento Pro Lama Balice – immagini esemplari rilevati nel parco

(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 13 febbraio 2025 Ad integrazione del comunicato precedentemente inviato

si allegano alcune delle immagini relative al monitoraggio condotto nel 2024 all’interno del Parco Regionale Lama Balice.

Buon lavoro.

PRESENTATO IL MONITORAGGIO FAUNISTICO CONDOTTO

DAL MOVIMENTO PRO LAMA BALICE

PERLINO: “LA PRESENZA DELLE SPECIE RILEVATE

È SINTOMO DI UNO STATO DI CONSERVAZIONE E DI TUTELA SODDISFACENTE,

CHE VOGLIAMO MIGLIORARE CON UNA NUOVA GOVERNANCE”

Nella giornata di ieri l’assessora comunale al Clima, Transizione ecologica e Ambiente Elda Perlino, il sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci e l’assessore alle Politiche ambientali dello stesso Comune, Giuseppe Santoruvo assieme al direttore del Parco Naturale Regionale Lama Balice, Nicola Lavermicocca, e al delegato della Città Metropolitana, Silvio Delle Foglie, hanno partecipato a un incontro a Palazzo di Città nel corso del quale i rappresentanti del Movimento naturalistico Pro Lama Balice hanno illustrato gli esiti del monitoraggio faunistico condotto nel corso del 2024 all’interno dell’area protetta.

Il movimento naturalistico Pro Lama Balice, costituitosi nel 2012, dal 2023 ha assunto la veste giuridica di APS e ha la propria sede operativa temporanea negli spazi di Villa Framarino, masseria di proprietà del Comune di Bari ubicata all’interno del territorio del parco.

Le prime attività di monitoraggio ufficiali sono state avviate dal 2022, con osservazioni faunistiche sotto la spinta del presidente Pietro Pantaleo e di Ferdinando Atlante, birdwatcher, esperto di avifauna e coordinatore per le attività di monitoraggio. Il territorio monitorato, così come spiegato da Giuseppe Mongelli e Tommaso Lacetera, entrambi naturalisti ed esperti di avifauna, insieme a Fabio Perna, laureato in Scienze Naturali, di professione zoologo, erpetologo ed educatore ambientale, e Paolo Buccarello, guida AIGAE, è stato valutato nei i suoi molteplici habitat: stagni temporanei, fronti di cave, antri, sterpaglie, canneti, ponte vecchio ex SP54.