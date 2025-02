(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 12 febbraio 2025 GIOCHI DELLA GIOVENTU’. ROSCANI (FDI): PER FRATELLI D’ITALIA PROMOZIONE SPORT E’ PRIORITA’

“Bentornato sport a scuola. In passato questo messaggio forse è stato trasmesso in maniera poco efficace, non in maniera abbastanza forte, forse in maniera poco convinta, ma oggi torniamo a dire con chiarezza e con fermezza che lo sport è il benvenuto nelle nostre scuole”. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia e Presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani in dichiarazione di voto sulla pdl che istituisce il ritorno dei Giochi della Gioventù.

“Riteniamo estremamente positivo che ai nuovi giochi della gioventù potranno partecipare tutti gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti delle scuole statali e paritarie che abbia il prezioso proposito di favorire un’equa rappresentanza di genere”.

“Per Fratelli d’Italia – ha proseguito Roscani – la promozione dello sport è una priorità. Per noi il suo sviluppo è un impegno quotidiano, un bene per la società. La sua accessibilità, una sfida da affrontare in ogni sede. Crediamo nello sport, nella sua capacità di affermare valori positivi come il merito attraverso la sana competizione, nel promuovere la salute fisica, il benessere mentale, il raggiungimento dei propri traguardi e, anche per questi motivi – conclude Roscani – abbiamo fortemente voluto che lo sport fosse riconosciuto dalla nostra carta fondativa, dalla nostra Costituzione”.

