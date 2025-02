(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 12 febbraio 2025 AGENDA ASSESSORI, MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2025

Ore 9.00 – L’Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari e l’Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli interverranno al Convegno “Servizio sociale e contrasto alla violenza sulle donne tra etica, deontologia e lavoro di rete” (Casa Internazionale delle Donne – via della Lungara 19)

Ore 9.30 – L’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi partecipa alla consegna del lotto Tor de’ Cenci all’azienda vincitrice del bando di assegnazione di terre pubbliche per nuova imprenditoria agricola (via del Risaro, altezza ex cementificio)

Ore 11.00 – L’Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale Monica Lucarelli interverrà alla Conferenza Stampa di Presentazione del progetto di accoglienza “Gli amici del pellegrino” (Caffè Palombini – piazzale Adenauer Konrad 12)

Ore 12.30 – L’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi partecipa all’inaugurazione della targa tattile donata da Terna S.p.A. per l’albero monumentale del Cedro del Libano di Villa Torlonia (via Nomentana 70)