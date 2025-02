(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

SANTANCHE’,SILVESTRI (M5S): MINISTRA RADICAL CHIC DIFESA DA DESTRA ZERBINO “Lei è tutto quello che la nostra comunità ha sempre combattuto: impunità,scarsa etica,scarso valore istituzionale. I soldi che è accusata di aver preso erano per i lavoratori che non potevano farlo a causa della pandemia. Si vanta di essere una grande imprenditrice. Bene. Tutte le società che ha gestito sono o fallite o in crisi. Eppure l’hanno messa a fare la strategia nazionale del Turismo. Viene da dire: “si salvi chi può.” Nel vedere i banchi vuoti del governo di quest’oggi,provo pena. Provo pena per quella Destra che diceva di opporsi al potere ed è oggi ridotta a zerbino,con parlamentari che devono premere un tasto per ordine di partito. Dietro quel tasto c’è la protezione di quel che avete sempre odiato e che ora siete costretti a difendere: il modello “radical chic”. Ministra Santanchè,un consiglio: se ne vada a casa. Il suo tempo è finito”. Così in Aula Francesco Silvestri,deputato M5S —————– Ufficio Stampa Parlamento Movimento 5 Stelle