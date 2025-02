(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

Camera dei Deputati Ufficio stampa Comunicato 10 febbraio 2025 Proposta di riforma costituzionale – Più poteri per Roma Capitale Martedì alle 10 diretta webtv Martedì 11 febbraio,alle ore 10,presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera si svolge il convegno “Proposta di riforma costituzionale – Più poteri per Roma Capitale”. Interviene il segretario di presidenza,Francesco Battistoni. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. In allegato il programma