Monopoli tutto l’anno: la presentazione alla Bit 2025

(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

Servizio Informazione e Comunicazione DOTT. S.D. SCARAFINO Via Garibaldi n. 6,70043 Monopoli (BA) COMUNICATO STAMPA N.6550 Un programma ricco e variegato,fatto di musica,teatro,mostre,incontri con gli autori e tradizioni,accompagnerà cittadini,visitatori e turisti in un viaggio emozionante che si protrarrà fino alla fine dell’anno. Al centro non ci sono solo eventi e intrattenimento,ma anche una forte attenzione alla valorizzazione del patrimonio culturale comunale e del territorio circostante,un obiettivo prioritario per il Comune di Monopoli. È questa l’offerta turistica e culturale che è stata ufficialmente presentata lunedì 10 febbraio 2025 alla Bit (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano . Alla presentazione erano presenti il Sindaco di Monopoli Angelo Annese,il Consigliere Comunale delegato al Turismo Francesco Alba,l’Assessore alla Cultura Rosanna Perricci e il Dirigente degli Affari Generali e Sviluppo Economico dott. Pietro D’Amico . Il calendario 2025 include appuntamenti che da anni rappresentano il cuore dell’offerta turistico-culturale della città. Tra questi,spiccano la Stagione Concertistica degli “Amici della Musica”,Sudestival,il Festival Ritratti e il Premio “Il Gozzo” Città di Monopoli,eventi che continuano a richiamare un pubblico affezionato e variegato. Accanto a queste proposte consolidate,ci sono iniziative che riscoprono e valorizzano le antiche tradizioni locali,come la suggestiva Notte dei Falò,legata alla festa di San Giuseppe del 19 marzo,e Gozzovigliando,una celebrazione che unisce cultura,gastronomia e folklore. A questi si aggiungono appuntamenti che negli anni hanno saputo ritagliarsi uno spazio di rilievo nel panorama culturale della città,come la mostra diffusa PhEST,che porta l’arte contemporanea e la fotografia nei luoghi più suggestivi di Monopoli,il Prospero Fest,una rassegna dedicata agli autori e ambientata nello scenario unico del porto cittadino,e Monopolele,una vivace tre giorni dedicata al mondo dell’ukulele. Non meno importante è il viaggio musicale di Porto Rubino,un evento che unisce musica e natura,e Vox-Fem Italy,una rassegna interamente dedicata alle voci e ai talenti femminili. Un altro punto centrale dell’offerta 2025 è rappresentato dalla valorizzazione del patrimonio culturale e storico di Monopoli. Durante l’anno saranno organizzate mostre in luoghi emblematici della città,come i rifugi antiaerei di Piazza Vittorio Emanuele,il Castello Carlo V e l’ex deposito carburanti. Questi spazi,carichi di storia e significato,diventeranno punti di riferimento per esposizioni capaci di coinvolgere e affascinare i visitatori. Nel periodo estivo,l’attenzione si sposterà sull’immenso patrimonio ecclesiastico monopolitano. Per garantire una maggiore fruibilità,gli orari di apertura delle chiese del centro storico saranno ampliati,permettendo ai turisti di visitarle per l’intera giornata. Particolare attenzione sarà riservata alla Chiesa Rupestre dello Spirito Santo,una straordinaria testimonianza del passato risalente al X secolo,acquisita al patrimonio comunale,e alle masserie del territorio extraurbano,autentici scrigni di storia e tradizione. L’offerta estiva si arricchirà con una serie di appuntamenti musicali,attualmente in fase di definizione,pensati per coinvolgere e soddisfare un pubblico eterogeneo,abbracciando generi e stili adatti a tutti i gusti. Anche per il 2025,il Comune di Monopoli conferma il proprio impegno per la sostenibilità e l’accessibilità,valori fondamentali che guidano la programmazione turistica. La città ha rinnovato la candidatura per la Bandiera Blu,il prestigioso riconoscimento della FEE che premia le località balneari capaci di coniugare qualità dei servizi e rispetto per l’ambiente. Parallelamente,è stata presentata la candidatura per la Bandiera Lilla,un riconoscimento che valorizza i comuni impegnati a migliorare l’accessibilità turistica,rendendo fruibili spazi,strutture e attrazioni a un numero sempre maggiore di persone,senza barriere. Grazie a una proposta ricca e inclusiva,Monopoli si conferma un punto di riferimento per il turismo culturale e sostenibile,capace di attirare un pubblico sempre più ampio e variegato,mantenendo saldo il legame con la propria identità e le proprie tradizioni. « Il calendario culturale e turistico del 2025 rappresenta un grande orgoglio per Monopoli. Con eventi consolidati e nuove iniziative che valorizzano le nostre tradizioni,la città si conferma un punto di riferimento per turismo,cultura e sostenibilità. Continueremo a lavorare per rendere Monopoli una destinazione sempre più accogliente e innovativa»,afferma il Sindaco di Monopoli Angelo Annese . «Monopoli offre un’esperienza unica che coniuga cultura,tradizioni e innovazione. Da Porto Rubino,passando per la Notte dei Falò e Gozzovigliando,il 2025 sarà un anno ricco di opportunità per vivere e scoprire il nostro territorio. Siamo fieri di proporre un’offerta che rispetta le radici locali e guarda al futuro,puntando sulla sostenibilità e sull’accessibilità»,evidenzia il consigliere comunale delegato al Turismo Francesco Alba . «La cultura è l’anima di Monopoli e il programma 2025 ne è la testimonianza. Con rassegne come PhEST,il Prospero Fest e il Festival Ritratti,accanto a mostre nei nostri spazi più simbolici,vogliamo far vivere la città come un laboratorio culturale aperto e inclusivo. Lavoreremo affinché ogni iniziativa diventi un’occasione di crescita e partecipazione per tutta la comunità»,dichiara l’Assessore alla Cultura Rosanna Perricci . Sul fronte del movimento turistico dai dati presentati da Puglia Promozione alla BIT di Milano,emerge che Monopoli guadagna posizioni nel ranking turistico regionale,posizionandosi al sesto posto in Puglia e unico comune non capoluogo in provincia di Bari nella classifica delle 10 mete turistiche regionali . Con 249.677 arrivi e 768.996 presenze,supera località storiche della regione,consolidando il suo ruolo di destinazione sempre più attrattiva per i visitatori. Inoltre,si conferma come il primo comune costiero dell’area della Costa dei Trulli,rafforzando la sua centralità nel panorama turistico pugliese. ARRIVI E PRESENZE PUGLIA 2024 1. Vieste – Arrivi: 356.583 | Presenze: 2.115.251 2. Bari – Arrivi: 880.694 | Presenze: 1.810.177 3. Lecce – Arrivi: 375.484 | Presenze: 1.062.814 4. Ugento – Arrivi: 141.808 | Presenze: 1.026.341 5. Gallipoli – Arrivi: 176.060 | Presenze: 788.840 6. Monopoli – Arrivi: 249.677 | Presenze: 768.996 7. Otranto – Arrivi: 176.582 | Presenze: 743.708 8. Fasano – Arrivi: 200.962 | Presenze: 720.790 9. Ostuni – Arrivi: 217.025 | Presenze: 701.267 10. Porto Cesareo – Arrivi: 118.978 | Presenze: 675.829 ————————————– AMICI DELLA MUSICA – È già in corso la rassegna musicale organizzata dalla Associazione “Amici della Musica” giunta alla 45esima edizione. Prossimi appuntamenti con il Gran Galà Ennio Morricone il 26 febbraio al Teatro Radar,l’ Omaggio a Giacomo Insanguine l’11 marzo al Teatro Mariella,Scugnizza il 20 marzo al Teatro Radar,Mina in Jazz il 27 marzo sempre al Teatro Radar,e le due serate dei Giovani Concertisti il 4 e 9 aprile al Teatro Mariella. SUDESTIVAL – Fino al 15 marzo è in corso il Sudestival,il festival della Città di Monopoli,progetto dell’Associazione Culturale Sguardi,fondato e diretto da Michele Suma. Il festival è espressione dell’Apulia Cinefestival Network,afferisce all’AFIC ed è componente della Rete dei Festival dell’Adriatico. Giunto alla sua 25esima edizione,il Sudestival è il punto di riferimento del cinema italiano di qualità in Puglia,grande schermo delle opere prime del cinema italiano,della recente produzione di DOC e di cortometraggi italiani. LA NOTTE DEI FALÒ – Tradizione consolidata,in occasione della Festività di San Giuseppe che ricorre il 19 marzo,è un evento che accomuna un po’ tutta la Puglia con l’accensione di numerosi falò devozionali,memoria di antichi usi e costumi rivissuti oggi dalle comunità in un clima di festa e allegria. Ed unitamente ai falò,eventi musicali e culturali ad animare il centro storico cittadino. VOX-FEM ITALY – Dal titolo “Sulle tracce della voce delle donne”,è una rassegna di eventi organizzati in incontri dedicati alla voce delle donne nel Mediterraneo. La caratteristica dei concerti è quella di proporre repertori musicali originali cantati in varie lingue del bacino del Mediterraneo,con l’utilizzo di strumenti musicali tradizionali. Appuntamento dall’11 al 13 aprile 2025. MOSTRE D’ARTE – Nel corso dell’anno,il Castello Carlo V,la Biblioteca Rendella e Rifugi antiaerei di Piazza Vittorio Emanuele II saranno protagonisti di numerose mostre temporanee,offrendo al pubblico un ricco calendario di eventi culturali che valorizzeranno questi luoghi simbolici. Parallelamente,i rifugi antiaerei di Piazza Vittorio Emanuele saranno aperti periodicamente per visite guidate,consentendo a cittadini e visitatori di esplorare spazi carichi di memoria storica. Inoltre,i rifugi ospiteranno esposizioni artistiche temporanee che arricchiranno la mostra permanente dedicata alla loro storia,creando un’esperienza culturale capace di unire tradizione,memoria e arte contemporanea. PROSPERO FEST – Dal 13 al 18 giugno 2025 appuntamento con Prospero Fest,l’ottava edizione del festival dedicato agli incontri con gli autori,spettacoli teatrali e laboratori in Biblioteca Rendella. MONOPOLELE – Nell’ultimo week-end di maggio il Mediterranean Ukulele Fest (quarta edizione). Nel centro storico di Monopoli nomi di prestigio della scena europea (autentici virtuosi,riconosciuti e apprezzati dalla comunità internazionale) daranno vita a concerti e “workshop”. Infine,workshop tematici,per adulti e ragazzi,che consentiranno agli appassionati di imparare nuove tecniche direttamente dai musicisti invitati a suonare in serata. MAGGIO ALL’INFANZIA – Dal 14 al 18 maggio 2025 la 29° edizione del Festival Maggio all’infanzia,dedicato alle nuove produzioni di Teatro Ragazzi,si terrà a maggio tra Bari,Monopoli e Molfetta. Un ricco programma che include spettacoli al debutto nazionale e regionale pensati per bambine e bambini,ragazze e ragazzi. FESTIVAL RITRATTI – La musica che costruisce ponti,invita alla riflessione e spalanca finestre sul mondo con lo sguardo indagatore dell’esploratore curioso e lo stile raffinato di chi elabora relazioni culturali oltre qualsiasi barriera,anche attraverso progetti inediti e di grande respiro. Segni caratteristici del Festival Ritratti di Monopoli diretto per l’associazione Musicale Euterpe da Massimo Felici e Antonia Valente,che nel segno della gentilezza e della bellezza articolano la 21esima edizione lungo i confini di esperienze sonore molto diverse tra loro. Appuntamenti per tutta l’estate a partire dal 21 giugno 2025 e presentazione speciale a marzo in Spagna,a Madrid. LAMATEATRO FESTIVAL – Fare teatro immersi nella natura. È quello che succede a Lama Belvedere dove,dopo lo straordinario successo degli scorsi anni,in piena estate torna l’appuntamento con il “Lama Teatro Festival” a cura dell’Associazione Teatrale “Allegra Brigata”. PORTO RUBINO – Il 16 e il 17 luglio 2025 la città ospita la settima edizione di “Porto Rubino”,celebre festival dei mari,suggestivo viaggio del cantautore pugliese Renzo Rubino tra le coste della Puglia. Un cast d’eccezione e altrettanti super ospiti a sorpresa,per il grandissimo evento musicale che celebra il mare da proteggere,ispirazione per gli artisti,luogo di incontro e arricchimento unico nel suo genere. PREMIO “IL GOZZO” CITTA’ DI MONOPOLI – Venerdì 11 luglio 2025 una serata per scoprire,conoscere e apprezzare le eccellenze pugliesi. Succede ogni estate da 20 anni a Monopoli con il Premio “Il Gozzo”,l’evento che premia talenti e professionalità che consentono alla regione di distinguersi in campi differenti. Sei i riconoscimenti assegnati,sei storie all’interno di una serata di grande spettacolo arricchita da momenti di musica e intrattenimento. LA VALLATA DEL FOLKLORE – Torna anche nel 2025 l’attesissimo appuntamento con “La Vallata del Folklore”,organizzato dall’associazione “Amici di Ciporrelli” nella suggestiva Contrada Ciporrelli di Monopoli. Un evento che celebra le tradizioni popolari con musica,cultura ed enogastronomia,in un’atmosfera unica tra i colori e i profumi del territorio. Immancabile la “Sagra della Frittella Farcita”,ricca di specialità nostrane e antichi sapori,accompagnata da ottimo vino e birra. Tra i protagonisti della serata,gruppi di musica popolare che faranno risuonare pizziche,tammurriate e quadriglie,regalando emozioni indimenticabili. Un’occasione per vivere insieme un’esperienza autentica,immersi nella bellezza paesaggistica della contrada,con muretti a secco,vigneti e una tradizione tutta da scoprire. FESTA DELL’AIA – Torna anche nel 2025 l’attesissima Festa dell’Aia,un evento che celebra tradizioni,musica,balli e gastronomia,organizzato dal Comitato Festa San Michele Arcangelo nella pittoresca Contrada Virbo di Monopoli. Un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera autentica delle antiche feste di campagna,tra sapori locali,esibizioni musicali e danze popolari,il tutto circondato dalla bellezza del nostro territorio. FESTA PATRONALE – Dal 13 al 16 agosto 2024 si rinnova l’appuntamento con la festa patronale in onore della Madonna della Madia. Appuntamento il 14 agosto con il tradizionale approdo dell’icona a Cala Batteria e lo spettacolo pirotecnico. Il 16 agosto a concludere i festeggiamenti il concerto musicale con un ospite di prestigio. ALBA DI NOTE – Si rinnova a Monopoli il bagno all’alba che da tradizione i monopolitani si concedono il primo giorno di settembre come buon auspicio per l’autunno e l’inverno in arrivo. Anche quest’anno a Monopoli ci sarà l’evento “Alba di Note – Un tuffo nella tradizione” (quarta edizione). Un tuffo augurale di speranza e salute per i mesi a venire,nato come iniziativa spontanea diverso tempo fa e oggi consuetudine per un numero di crescente di cittadini e visitatori. Una tradizione che ormai da qualche anno viene arricchita da un’esperienza musicale di pregio ed è diventata uno degli appuntamenti del calendario degli eventi annuali di promossi dal Comune di Monopoli. PhEST – PhEST celebra la sua decima edizione a Monopoli,con un’estensione temporale da tre mesi,dall’8 agosto al 16 novembre. Il festival inaugurerà l’8,9 e 10 agosto,trasformando la città in un polo artistico. L’ospite d’eccezione è Martin Parr,celebre fotografo britannico,che presenterà per la prima volta nel Sud Italia una grande mostra personale e terrà un talk pubblico. La direzione artistica è affidata a Giovanni Troilo,con Arianna Rinaldo per la curatela fotografica e Roberto Lacarbonara per l’arte contemporanea. Cinzia Negherbon resta direttrice organizzativa. A breve sarà annunciato il tema dell’edizione e il lancio della quinta PhEST Pop Up Open Call con LensCulture. GOZZOVIGLIANDO – Ogni domenica di ottobre la manifestazione che ogni anno celebra il gozzo,la tipica imbarcazione in legno utilizzata dai pescatori locali,come simbolo della tradizione costiera. Mercatini di prodotti artigianali e di tipicità gastronomiche,laboratori ludico-didattici per bambini,visite guidate nel centro storico,mostre artistiche,rappresentazioni a tema e intrattenimento musicale con canti e balli della tradizione popolare. Immancabili,infine,le escursioni gratuite in gozzo e la settima edizione del Palio dei gozzi,un’esibizione a bordo delle storiche imbarcazioni della marineria locale con il coinvolgimento degli sbandieratori. PROSPERO YOUNG – Quarta edizione di “Prospero Young” (ottava edizione della versione autunnale di “Prospero Fest”) che celebra l’anniversario della rinascita della Biblioteca Rendella (2017): sono previsti appuntamenti con protagonisti i giovani volontari che dialogano con gli autori. NATALE E CAPODANNO – Da inizio dicembre torna l’appuntamento con gli eventi natalizi: luminarie,il grande albero di Natale,la casa di Babbo Natale e i mercatini. E per festeggiare l’arrivo del 2026 la tradizionale festa di piazza che ogni anno richiama migliaia di persone.