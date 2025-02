(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

FISCO,TURCO (M5S): TRA CONCORDATO E ROTTAMAZIONE GOVERNO BRANCOLA NEL BUIO NOTA STAMPA *FISCO,TURCO (M5S): TRA CONCORDATO E ROTTAMAZIONE GOVERNO BRANCOLA NEL BUIO* Roma,10 febbraio. “Ma che bella politica fiscale da parte del Governo: Salvini vuole la rottamazione quinquies,perché è fallito il concordato preventivo voluto da Fdi; Fdi vuole solo riaprire la rottamazione quater che è andata ‘talmente bene’ da aver visto ben 600.000 contribuenti che non hanno completato tutti i pagamenti; Forza Italia,arrabbiata per il fallimento del concordato preventivo voluto da Fdi,insiste sul taglio dell’Irpef sul ceto medio,che però doveva essere finanziato proprio dal fallimentare concordato. Ci chiediamo come si possano portare avanti misure così incoerenti e disorganiche. Senza una politica fiscale che sostiene gli investimenti e la crescita si finisce esattamente dove è finto oggi il centrodestra,ovvero non poter andare oltre una vuota promessa di riduzione delle tasse che oggi è un’autentica chimera. Riproporre senza visione l’ennesima rottamazione significa non risolvere il problema di chi non è riuscito a mettersi in regola perché ha problemi di altra natura,ovvero di difficoltà oggettiva,produttività,competitività. Non si può vendere al Paese il solito fumo di chissà quale riforma fiscale quando non si riesce ad andare oltre concordati,condoni e rottamazioni,con queste ultime utilizzate nelle edizioni successive solo per rifinanziare i fallimenti delle precedenti. È un Governo che sul Fisco brancola nel buio,disattendendo tutte le promesse elettorali di semplificazione,riduzione delle tasse e di un nuovo rapporto collaborativo con l’Agenzia delle entrate”. Lo comunica in una nota il senatore Mario Turco,vicepresidente del M5S e coordinatore del Comitato pentastellato su economia,lavoro,imprese. —————– Ufficio Stampa Parlamento Movimento 5 Stelle