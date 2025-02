(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

**Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano** Comunicati del 10/02/2025 Consiglio | ore 11:50 Lavori Consiglio: da domani la sessione di febbraio Da domani a venerdì 14 la sessione di febbraio dei lavori del plenum. All'ordine del giorno,interrogazioni su temi d'attualità,voti e mozioni dell'opposizione e della maggioranza. Diretta web e aggiornamenti sui canali social. [Vai all'articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/lavori-consiglio-da-domani-la-sessione-di-febbraio-250210) Comitato provinciale per le comunicazioni | ore 09:50 11 febbraio,Safer Internet Day: per un ambiente digitale migliore e più sicuro Si celebra domani in 200 Paesi la giornata di sensibilizzazione per la sicurezza online. Felice Espro,vicepresidente del Comitato comunicazioni: "Il Comitato ha promosso campagne di sensibilizzazione e progetta programmi sul corretto uso degli strumenti digitali". [Vai all'articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/11-febbraio-safer-internet-day-per-un-ambiente-digitale-migliore-e-piu-sicuro-250210)