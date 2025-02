AGENDA CAMERA DI DOMANI, MARTEDì 11 FEBBRAIO

(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

PRESIDENTE

📌16 Sala del Cenacolo, complesso Vicolo Valdina.

Indirizzo di saluto all’inaugurazione della mostra “Esodo. Per non dimenticare” di Paolo Terdich. Diretta webtv

AULA

📌Ore 11 Interrogazioni

📌Ore 15.30 Seguito discussioni:

Pdl sicurezza luoghi lavoro

Mozioni politiche industriali

Mozioni rapporto Draghi

Pdl riduzione orario lavoro

Pdl nuovi giochi gioventù

Ddl ordine costantiniano San Giorgio

Mozione Santanché

Pdl partecipazione dei lavoratori all’impresa

Pdl Giorno della Memoria

COMMISSIONI

📌10 e 13_Affari esteri_audizioni in tema di cooperazione allo sviluppo

📌10.30_Cultura_audizioni su revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina

📌 13.30_Commissione d’inchiesta sulla transizione demografica_elezione di Presidente e Ufficio di presidenza

📌14_Affari costituzionali_Istituzione della regione di Roma capitale, audizioni di costituzionalisti

📌14 e termine votazioni Aula PM_Giustizia_Durata intercettazioni (referente, previste votazioni)

📌14_Schengen_Audizione di Rosanna Rabuano, Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’interno

📌 14.15_Copasir_Audizione del Direttore dell’AISE, Giovanni Caravelli

📌14.30_Affari esteri e Difesa_Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito materiali di armamento (referente, previste votazioni)

👉Termine votazioni Aula pomeriggio – Bilancio e Ambiente_Decreto emergenza e PNRR (referente, previste votazioni)

EVENTI

📌10 Aula Gruppi Parlamentari. Convegno: “Più poteri per Roma Capitale. Proposta di riforma costituzionale”. Partecipa Segretario di Presidenza Battistoni. Previsti interventi Ministri Tajani e Casellati. Diretta webtv

📌10 Sala Regina. Convegno: “Tutela dell’ambiente e attività economica. Analisi e prospettive a tre anni dalla modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione”. On. Pagano (per dettagli vedi locandina di seguito)

📌10 Sala del Refettorio. Convegno “Forum economico Kurdistan Italia”. On. Giglio Vigna

📌10.30 Sala Matteotti. Convegno: “Gioco legale: serve una riforma”. Interviene il Segretario di Presidenza Vaccari. Diretta webtv

📌15 Aula dei Gruppi Parlamentari. Convegno: “Opportunità per i giovani dalla nuova Commissione UE”. Gruppo Misto

📌16.30 Sala Matteotti. Convegno: “La regolamentazione digitale al tempo dell’IA: costi, obiettivi e trade-off”. Luiss

CONFERENZE STAMPA

📌10 Presentazione del libro di Don Mauro Canta “Vangelo per fuori sede”. Marcello Coppo

📌13 Immigrazione. Marco Grimaldi

📌14.30 Presentazione dell’intergruppo corretti stili di vita e riduzione del danno. Gian Antonio Girelli

📌16 Dentro Gaza: testimonianza dal fronte. Stefania Ascari

📌17.30 Presentazione intergruppo One Brain. Annarita Patriarca