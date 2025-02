𝐀 𝐓𝐫𝐨𝐢𝐚, 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐜 𝐋𝐚𝐛 𝐯𝐢 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐚 𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐂𝐲𝐫𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐁𝐞𝐫𝐠𝐞𝐫𝐚𝐜

(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

Gentili colleghi,a titolo di cortesia nei confronti degli amici di Civic Lab di Troia,vi giro il comunicato relativo allo spettacolo teatrale che andrΓ in scena il prossimo 14 febbraio. Vi ringrazio per la consueta cortesia e vi auguro buon lavoro. Rosalia Marcantonio *comunicato stampa* *A Troia,a San Valentino,Civic Lab vi porta a teatro con Cyrano de Bergerac* *Cyrano de Bergerac* di E.Rostand Γ¨ l’opera che *Civic Lab* ha scelto per l’evento *Un bacio a teatro*,in programma il giorno di *San Valentino.* Una scelta dettata non solo dal tema dell’amore,che caratterizza l’opera e che ben si adatta alla data del *14 febbraio*,ma anche per il *messaggio di impegno politico e sociale* contenuto nelle imprese animate da eroismo individuale e vocazione al sacrificio di un idealista scorticato dalla vita. Vi aspettiamo numerosi per godere di questa interpretazione e rivisitazione dell’*attore Amedeo De Paolis* accompagnato al *piano* dal *Maestro Stefano Capasso*. *VenerdΓ¬ 14 febbraio ore 19:30,sipario ore 20:00.* *Auditorium Jean Marie Martin – Troia.* *INFO: * *Scheda* *Amedeo de Paolis*,Γ¨ il protagonista dell’evento Civic Lab del 14 febbraio β€œUn bacio a teatro”. *L’ attore nasce a Foggia* da madre *troiana *e padre *salentino*. Da sempre innamorato dello spettacolo e ammaliato dall’arte,diventa attore di teatro dove ha firmato diversi suoi spettacoli,tra cui β€œIl mio Cyrano”. Da ricordare il progetto musicale e teatrale β€œRacconti di Spoon River” con Ugo Pagliai e Paola Gassman,dove interpreta testi di Edgar Lee Masters. Il teatro soprattutto,ma senza trascurare il piccolo e grande schermo. In Tv partecipa a fiction televisive di successo come: β€œQuesto Γ¨ il mio Paese” con Michele Placido; Imma Tataranni” con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo; β€œIl maresciallo Fenoglio” con Alessio Boni. E al cinema recita in film d’autore come: β€œRumore”,β€œIn Viaggio con Adele”con Alessandro Haber e Isabella Ferrari; β€œLa promessa dell’alba” con Pierre Niney,recentemente nei panni de β€œil conte di Montecristo” per Canale 5. Prossimamente Amedeo sarΓ protagonista di un nuovo,importante progetto teatrale,”Processo a Federico”,commissionato dall’UNESCO per divulgare la conoscenza di Federico II,lo “Stupor Mundi”,che porterΓ sui palcoscenici di tutte le cittΓ Federiciane. Oggi Γ¨ qui nella cittΓ natale della sua mamma con un suo personalissimo spettacolo teatrale ” Il Mio Cyrano”,dall’eloquente sottotitolo: β€œNon sono francese,sono pugliese!”