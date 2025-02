VITTORIO VENETO, BARATTIN E CAMPIGOTTO TRIONFANO NEL RIDGES TRAIL | Comunicato Stampa

(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2025

Carta_instestata_2022-08-15 COMUNICATO STAMPA 03/25 VITTORIO VENETO,BARATTIN E CAMPIGOTTO TRIONFANO NEL RIDGES TRAIL Gran successo,nonostante la giornata piovosa,per la tradizionale manifestazione di trail running organizzata dalla Scuola di Maratona: in 500 di corsa sui sentieri attorno alla città. Ora inizia il conto alla rovescia per la mezza maratona che il 16 marzo festeggerà l’edizione del decennale,poi la Marcia dei Laghetti e il Trail del Patriarca Vittorio Veneto (Treviso),9 febbraio 2025 – Sentieri spettacolari con vista sulla pianura,inediti scorci storici. E poi,nonostante la mattinata piovosa,la voglia di rimettersi in movimento approfittando di uno dei primi appuntamenti fuoristrada della stagione. Oltre 500 atleti si sono presentati al via del Ridges Trail,corsa in ambiente naturale che oggi – domenica 9 febbraio – con partenza e arrivo nella cornice dell’Area Fenderl,ha regalato spettacolo,raccogliendo l’eredità del vecchio trail autogestito che per molte stagioni,a partire dal 2006,rappresentava l’appuntamento di apertura dell’anno per la Scuola di Maratona Vittorio Veneto. Il bellunese Gianpietro Barattin (Alpago Tornado Run Team Alpenplus) è stato il primo a giungere al traguardo nella prova lunga,bissando il successo del 2024. Ha impiegato poco meno di due ore per completare la versione “a cinque creste” del Ridges Trail che si sviluppava sulla distanza di 21 km con 1300 metri di dislivello positivo,collegando il Colle San Paolo (325 metri sul livello del mare),il Monte Altare (435 metri),il Colle Bigontina (430 metri),il Monte Piai (530 metri) e il Monte Baldo (587 metri). Un giro panoramico attorno a Vittorio Veneto che non ha risparmiato passaggi impegnativi,con il fango a rendere tutto più difficile. Alle spalle di Barattin,nell’ordine,il bellunese Gabriele Del Longo (La Recastello – Mico Sport) e il trevigiano Marco Piccin (Gs Mercuryus Mico Sport),tornato sul podio al Ridges Trail dopo l’argento di due stagioni fa. Al femminile,netta supremazia per la bellunese Sara Campigotto che ha preceduto Giulia Fineschi (Atl. Aviano) e Ornella Bona (Scuola di Maratona Vittorio Veneto). Il bellunese Tiziano Livan (Gs Quantin Alpenplus) è stato invece il primo a concludere la versione “a due creste” del Ridges Trail. Una prova più breve e a carattere non agonistico,ma ugualmente impegnativa,che si è sviluppata per 10 km con 600 metri di dislivello,toccando il Colle San Paolo e il Monte Altare. Livan è giunto al traguardo in poco più di 56 minuti,lasciandosi alle spalle Mauro De Martin Deppo (Comelico Sci Club) e Andrea Barattin (Alpago Dolomiti Sky Alp). Tra le donne,leadership per Patrizia Zanette (Ass. Atl. Dolomiti),arrivata al traguardo in 1h13’30”,davanti a Silvia Gubiani (Us Aldo Moro Paluzza) e Silvia Cassol (Scuola di Maratona Vittorio Veneto). Il Ridges Trail è stato anche l’occasione per sistemare e ripulire i sentieri attorno a Vittorio Veneto,così da farli diventare praticabili a chiunque e in ogni momento dell’anno. Un obiettivo condiviso con il progetto Naturalmente Vittorio Veneto,sul cui portale (www.naturalmentevittorioveneto.it) sono disponibili le informazioni per sfruttare tutto l’anno,e con svariate modalità,i bellissimi itinerari attorno alla città. Gli organizzatori l’hanno definita “una vera e propria avventura naturalistica”. Un viaggio in un ambiente incontaminato e vario che non ha mancato di proporre suggestivi passaggi accanto a luoghi simbolo come il castello vescovile di San Martino,il santuario di San Paolo,le Perdonanze e i ruderi della chiesetta di Sant’Antonio. Parte del tracciato ha percorso anche il Cammino delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Insomma,natura e storia accomunate nel segno della corsa fuoristrada. Ora l’impegno organizzativo della Scuola di Maratona Vittorio Veneto si sposta sulla Maratonina della Vittoria,che il 16 marzo festeggerà l’edizione del decennale. A seguire,il 30 marzo,la Marcia dei Laghetti di Savassa,aperta a tutti,e il 6 aprile il Trail del Patriarca,che a Villa di Villa,frazione di Cordignano,tornerà a proporre il fascino della corsa fuoristrada. CLASSIFICHE. 21 KM (1300 m D+). Uomini: 1. Gianpietro Barattin (Alpago Tornado Run Team Alpenplus) 1h57’42”,2. Gabriele Del Longo (La Recastello – Mico Sport) 2h00’19”. 3. Marco Piccin (Gs Mercuryus Mico Sport) 2h04’10”,4. Luca Fabris (Team Dynafit) 2h04’23”,5. Simone Cecchin (Ana Atl. Feltre) 2h08’21”,6. Nicola Costantini 2h10’41”. Donne: 1. Sara Campigotto 2h31’46”,2. Giulia Fineschi (Atl. Aviano) 2h41’09”,3. Ornella Bona (Scuola di Maratona Vittorio Veneto) 2h44’23”,4. Milena Pasin (Aldo Moro Paluzza) 2h51’03”,5. Elena Funes (Team Rosa) 2h54’02”,6. Valeria Gasparini (Atl. Amatori Chirignago) 3h02’51”. CLASSIFICHE In allegato: foto della partenza del Ridges Trail e dei vincitori Barattin e Campigotto (credito Max Fiabane)