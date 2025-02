Visita di Mons. Castellucci 10 febbraio

(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2025

Gentili colleghi. Lunedì prossimo,10 febbraio,nell’ambito delle celebrazioni per la XXXIII Giornata Mondiale del Malato Mons. Erio Castellucci,Arcivescovo di Modena – Nonantola celebrerà la Santa Messa Giubilare nella Chiesta del Policlinico di Modena (ingresso 3). L’appuntamento è alle ore 15:00. Al termine della Santa Messa,dalle ore 16,00 circa,Mons. Castellucci saluterà i professionisti dell’AOU di Modena nell’Aula CS1.1 del Centro Didattico del Policlinico di Modena. Al termine dei saluti,Mons. Castellucci visiterà in forma privata i pazienti ricoverati in alcuni reparti. Per motivi logistici le interviste con Mons. Castellucci saranno possibili esclusivamente al Centro Servizi prima dei saluti ai professionisti,quindi intorno alle 15,45. Per ragioni organizzative vi chiediamo cortesemente di confermarci la presenza. Un caro saluto. Gabriele. Gabriele Sorrentino Ufficio Relazioni con la stampa e i media Servizio Comunicazione e informazione T. – C. http://www.aou.mo.it