INVITO STAMPA – Cia fa il punto sul settore riso a Castello D’Agogna. L’11 febbraio al Centro Ricerche di Ente Risi con il presidente Fini

(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2025

*INVITO STAMPA* *Cia fa il punto sul settore riso a Castello D'Agogna* *Martedì 11 febbraio incontro al Centro Ricerche di Ente Risi. Partecipa il presidente Fini* Fare il punto sul settore riso con gli agricoltori e gli esperti in uno dei luoghi vocati per la risicoltura Made in Italy. Questo l'obiettivo dell'incontro organizzato da Cia-Agricoltori Italiani nell'aula magna del Centro sperimentale di Ente Risi a Castello D'Agogna,in provincia di Pavia,martedì 11 febbraio alle ore 11. Parteciperà il presidente nazionale di Cia,Cristiano Fini,accompagnato dal presidente di Cia Pavia,Carlo Zucchella,e dalla direttrice di Cia Pavia,Paola Fugagnoli. Prevista la relazione sulla situazione del settore a cura del direttore di Ente Risi,Roberto Magnaghi,seguita da una parte di confronto e dibattito con i risicoltori presenti. Un appuntamento importante,in un centro di eccellenza della ricerca pubblica,per discutere le grandi sfide che il comparto riso è chiamato ad affrontare.