(ACON) LAVORO. POZZO (PD): CARTA LORENZO SPRONA A MIGLIORARE SICUREZZA

(AGENPARL) - Roma, 8 Febbraio 2025

(ACON) Udine,8 feb – “La Carta di Lorenzo ? un utile e valido strumento che ha il pregio di rilanciare e fare da sprono sul tema della sicurezza sul lavoro. Nell’impegno generale nel raggiungere i suoi obiettivi,da parte delle istituzioni ? necessaria ancora pi? convinzione,a partire dall’implementazione dei controlli,oltre all’impegno costante per diffondere la cultura e quindi fermare gli incidenti”. Lo afferma,in una nota,il consigliere regionale Massimiliano Pozzo (Pd),presente oggi all’auditorium Zanon di Udine all’iniziativa “La Carta di Lorenzo,per una scuola in sicurezza” (per ricordare Lorenzo Parelli a 3 anni dalla scomparsa). “Innanzitutto – spiega Pozzo -,la presenza oggi era volta a dimostrare tutta la vicinanza possibile ai genitori di Lorenzo Parelli,per ringraziarli di tutto il loro impegno costante e determinato per favorire,attraverso la Carta,attenzione pi? alta per la prevenzione,la formazione e la riduzione dei rischi”. “In una societ? – continua l’esponente dem -,”in cui si continua a morire,ad ammalarsi,a infortunarsi nel lavoro,l’impegno delle istituzioni,della politica,delle categorie economiche,dei sindacati,insieme a imprese,lavoratori,scuole,associazioni deve essere massimo per diffondere la cultura della sicurezza,per aumentare la prevenzione e la formazione,anche sfruttando tutte le innovazioni tecnologiche che ci sono a disposizione”. “Oggi – conclude Pozzo – ? una giornata importante nel ricordo di Lorenzo per pensare ai giovani nel lavoro,ma anche a tutti i lavoratori che in ogni et?,in ogni professione,in tante situazioni,comprese le catene di appalti e subappalti,devono trovare le miglior condizioni possibili per stare in salute e lavorare in sicurezza”. ACON/COM/sm 081408 FEB 25