Ue. Foti: bene proposta Von der Leyen su rimpatri irregolari

(AGENPARL) - Roma, 7 Febbraio 2025

“Accogliamo con favore la proposta del presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, volta ad accelerare le procedure di rimpatrio dei migranti irregolari all’interno dell’Unione Europea. Il governo Meloni da sempre sostiene la necessità di un approccio deciso e coordinato per contrastare l’immigrazione irregolare e il traffico di esseri umani, non solo a livello nazionale ma anche europeo. Inoltre, le soluzioni adottate in Italia e i diversi protocolli proposti dal governo Meloni hanno trovato il plauso internazionale, a testimonianza della loro efficacia nel rispondere a questa complessa sfida che interessa tutte le Nazioni. Oggi, con soddisfazione, prendiamo atto che la posizione dell’Italia non solo è stata ascoltata, ma è divenuta un punto di riferimento per l’intera Unione Europea”.

Lo dichiara, in una nota, il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Tommaso Foti.