(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 06 febbraio 2025 *VISIBILIA, MESSINA: DIMISSIONI SANTANCHE’? MI AUGURO RESTI DOV’E’ PERCHE’

STA FACENDO GRAN LAVORO*

Le possibili dimissioni di Daniela Santanché da ministra del Turismo? “Mi

auguro che resti lì dov’è perché sta facendo un grande lavoro. Io sono

sempre stato garantista. Se si dimettesse sarei pronto a sostituirla? No ma

sono onorato che si faccia il mio nome. Io però sono al primo mandato e

quindi non posso ricoprire ruoli apicali”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di

Un Giorno da Pecora, il deputato di Fratelli d’Italia Manlio Messina.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

