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Politica Interna

Lega: 22/10 in Senato conferenza stampa per l’istituzione della Medaglia Nazionale al Valore e al Servizio degli Animali

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - Un attestato ufficiale per celebrare il coraggio, la dedizione e il servizio insostituibile degli animali che ogni giorno affiancano le Forze dell’Ordine, operano nelle Unità Cinofile di Soccorso o sono impegnati in attività di Pet Therapy e pubblica utilità: giovedì 22 ottobre 2026 alle ore 10.00, nella Sala Caduti di Nassirya a Palazzo Madama, si svolgerà la conferenza stampa della Lega per presentare il Ddl n. 1965 recante l'”Istituzione della Medaglia Nazionale al Valore e al Servizio degli Animali”.

Durante l’incontro verranno illustrati i punti chiave del provvedimento volto a valorizzare il ruolo fondamentale degli animali al fianco dello Stato e dei cittadini.

Interverranno la senatrice Stefania Pucciarelli, Presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani e prima firmataria del provvedimento, e il senatore Manfredi Potenti, responsabile del Dipartimento Animali della Lega.

Saranno presenti rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e varie associazioni cinofile e di volontariato.

(AGENPARL)
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