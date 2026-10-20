[Comune Palermo] Villa Tasca, Garufi chiede il ripristino della pubblica illuminazione

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - Il consigliere della IV Circoscrizione, Giulio Cosimo Garufi sollecita un
intervento immediato per il ripristino della pubblica illuminazione nel
quartiere Villa Tasca.
«L'intero quartiere – dichiara – versa in condizioni di buio totale. I
cittadini hanno paura ad uscire la sera soprattutto per la propria
incolumità. La mancanza di illuminazione riguarda, in particolar modo, le
Barbarino. A questo si aggiunge la recente rimozione di circa sessanta pali
della luce, che ha reso la zona ulteriormente al buio.
Nonostante una serie di solleciti e segnalazioni già inviate alla società
che gestisce il servizio – AMG – ad oggi non è mai arrivata alcuna risposta
e nessun intervento è stato effettuato».