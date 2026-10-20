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Politica Estera

ZINGARETTI: “GOVERNO IGNORA CHI NON RIESCE PIÙ A LAVORARE

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Delegazione PD al Parlamento Europeo

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui
"La guerriglia urbana? è contro la democrazia e contro la stessa protesta sociale, perché finisce per oscurare le ragioni di chi scende in piazza, dagli agricoltori agli autotrasportatori passando per gli studenti. Ma il vero problema è che il Governo parla solo di sicurezza e non mette in campo un solo provvedimento concreto per chi non riesce più a lavorare a causa del caro carburanti, per chi non può raccogliere i prodotti della terra perché gli costa più di quanto gli viene pagato o per chi non riesce più a sostenere un costo della vita sempre più alto. C'è un'assenza devastante da parte del governo di risposte alle condizioni materiali di chi produce e di chi deve riuscire a mangiare"
Lo dice Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo, in collegamento da Strasburgo con La7 con la trasmissione l'Aria che Tira
"Anche in Europa assistiamo a una contraddizione enorme: i governi chiedono ogni giorno all'Unione europea di fare di più, ma poi propongono di tagliare il bilancio europeo dell'8% rispetto alla proposta della Commissione, con 300 miliardi in meno rispetto a quanto chiede il Parlamento europeo. È una grande ipocrisia. Non si può chiedere all'Europa di intervenire e contemporaneamente i governi europei gli tolgono le risorse per farlo. Servono investimenti e un'Europa protagonista, capace di sostenere famiglie e imprese".
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