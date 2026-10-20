Comunicato Stampa 1843/2026 Impianti di telecomunicazione, assessore Venturini: “Nuove procedure per semplificare le autorizzazioni e rafforzare il sistema di monitoraggio

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - – Giunta Regionale –
(AVN) – Venezia, 20 ottobre 2026
«L'obiettivo è rendere più semplici e uniformi le procedure amministrative, mantenendo gli strumenti di verifica tecnica previsti dalla normativa – spiega l'assessore all'ambiente Elisa Venturini –. L'evoluzione delle reti di telecomunicazione richiede regole aggiornate, procedure efficienti e un sistema di monitoraggio capace di accompagnare lo sviluppo delle infrastrutture».
Per gli impianti soggetti agli obblighi previsti dalla normativa viene confermato l'utilizzo del sistema informativo regionale NirWeb, gestito da ARPAV, attraverso il quale vengono raccolti e aggiornati i dati tecnici e geografici delle installazioni.
«Semplificazione amministrativa e tutela ambientale devono procedere insieme – conclude Venturini –. L'aggiornamento delle procedure consente di migliorare il lavoro degli operatori e delle amministrazioni, mantenendo il ruolo tecnico di ARPAV nel sistema regionale di controllo».
Il provvedimento prevede inoltre che ARPAV trasmetta annualmente alla struttura regionale competente un rapporto sulle attività di controllo degli impianti di telecomunicazione.
(AMBIENTE)
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