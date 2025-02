Investimenti sostenibili e futuro delle PMI: L’innovazione di Massimiliano Rossetti

(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

In questa intervista abbiamo il piacere di confrontarci con Massimiliano Rossetti, laureato in ingegneria gestionale e in ingegneria della sicurezza, libero professionista nel settore antincendio e candidato delegato Inarcassa per la provincia di Roma. Con una solida esperienza operativa e una visione orientata alla sostenibilità, Rossetti si pone come un protagonista nel promuovere il ruolo della Cassa di previdenza come investitore istituzionale, in particolare a favore delle piccole e medie imprese (PMI).

L’intervista si concentra su tematiche di grande attualità e rilevanza strategica: dalla trasformazione delle nuove normative (Decreto legge L. 193/2024 e 162/2024) in iniziative concrete a supporto della crescita delle PMI, alla valorizzazione delle competenze tecniche acquisite nel corso della sua carriera, fino allo sviluppo di strumenti innovativi e partnership che mirano a garantire un futuro sostenibile sia per i liberi professionisti che per i pensionati. Attraverso cinque domande mirate, si cercherà di approfondire come il patrimonio della Cassa, con una gestione oculata e responsabile, possa contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese, favorendo la transizione da un’economia lineare a un modello circolare e innovativo.

Ecco le cinque domande da sottoporre a Massimiliano Rossetti, accompagnate dalle sue risposte:

1. Domanda. Il Decreto legge L. 193/2024 e 162/2024 mira a stimolare l’impegno di Inarcassa come investitore istituzionale per le PMI. Come intende trasformare queste nuove normative in iniziative concrete che possano sostenere la crescita e la competitività delle piccole e medie imprese italiane?

Massimiliano Rossetti. Il Decreto legge 193/2024 e 162/2024 mira a stimolare gli investimenti per sostenere la crescita e competitività delle PMI Italiane. Investendo in progetti sostenibili, come tra l’altro fa già ARPINGE S.p.A. , società di investimento partecipata da Inarcassa, insieme ad altre casse previdenziali, e ampliando tale principio su Start-up e PMI, si può e si deve velocizzare il passaggio da una economia lineare ad una economia circolare. Il ruolo dei progettisti, con l’utilizzo di nuove tipologie di materiali riciclati, diventa sostanziale .

2. Domanda. Avendo conseguito una laurea in ingegneria gestionale e successivamente in ingegneria della sicurezza, quali competenze specifiche ritiene fondamentali per guidare l’attività di investimento in settori strategici, e come intende applicarle nella gestione del patrimonio della Cassa?

Massimiliano Rossetti. Ingegneria gestionale fornisce una preparazione multi-disciplinare in grado di valutare la sostenibilità economico-finanziaria di nuove soluzioni tecnologiche e l’impatto che ne deriva sulle strategie competitive nei mercati finanziari. Il patrimonio della cassa, investendo in progetti sostenibili, infrastrutture ed efficienza energetica, ovvero creazione di valore sostenibile, diventa una risorsa a supporto delle PMI e dei professionisti.

3. Domanda. Quali strumenti innovativi e quali tipi di partnership strategiche pensa di sviluppare o rafforzare per posizionare Inarcassa come un attore chiave nel sostegno alle PMI e nel garantire un futuro sostenibile per i liberi professionisti e i pensionati?

Massimiliano Rossetti. Inarcassa già ha sviluppato nuovi approcci di investimento con l’ambizione di rendere il prop. io patrimonio sostenibile e responsabile sin dal 2017 aderendo ai principi per l’investimento responsabile delle Nazioni Unite (UNPRI). Investendo su nuove tecnologie si genera lavoro non solo a favore delle PMI ma anche verso i liberi professionisti che contribuiscono, attraverso la loro professione intellettuale, al raggiungimento di tali obiettivi. La pensione di domani si costruisce con il lavoro di oggi.

4. Domanda. La sua esperienza come libero professionista nel settore antincendio le ha permesso di confrontarsi direttamente con le sfide operative e gestionali delle imprese. In che modo questa esperienza ha influenzato la sua visione sul ruolo della Cassa di previdenza nel supportare l’ecosistema delle PMI e dei professionisti?

Massimiliano Rossetti. La nostra cassa di previdenza che ha un patrimonio di oltre 15 mld di euro, cresciuto di oltre 5 mld negli ultimi 5 anni, nonostante il mondo sia stato investito dal SARS-CoV-2. L’approccio che posso traslare dall’ambito lavorativo ad inarcassa è il seguente: il miglior progetto non si realizza con risorse infinite, ma realizzando il meglio con ciò che si ha a disposizione.

5. Domanda. Considerando l’obiettivo di Inarcassa di contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese, quali strategie intende adottare per bilanciare una gestione oculata e redditizia del patrimonio con la necessità di investimenti che generino benefici immediati per il lavoro dei professionisti e a lungo termine per le pensioni degli associati?

Massimiliano Rossetti. Il nostro sistema pensionistico è un sistema a ripartizione e dal 2012 è diventato contributivo, ovvero, tanto versiamo, tanto percepiremo alla raggiunta età del pensionamento. Investendo in progetti sostenibili, innovativi ed in efficienza energetica, contribuendo ad un maggior sviluppo dell’economia circolare, si genera lavoro per gli associati nell’immediato che necessariamente si trasformerà in una pensione sostenibile nel futuro.