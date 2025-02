(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 06 febbraio 2025 *COMUNICATO STAMPA*

*Aggressione a tassista, domani 7 febbraio le colleghe in piazza per

sicurezza e legalità*

Firenze, 6 febbraio 2025 – Dopo l’aggressione subita ieri, 5 febbraio, da

una tassista del 4390 da parte di un conducente Ncc, *le tassiste

fiorentine scendono in piazza per chiedere maggiore sicurezza ed un

intervento deciso contro l’abusivismo nel settore del trasporto pubblico

non di linea*. L’iniziativa si svolgerà domani mattina, 7 febbraio, con

ritrovo alle ore 10.30 in Piazza della Repubblica, per poi proseguire in

corteo fino a piazza della Signoria, sotto Palazzo Vecchio. In testa alla

manifestazione ci saranno le tassiste, seguite dai colleghi, per

testimoniare unità e determinazione nella richiesta di tutele per chi

svolge questo lavoro nel rispetto della legge.

L’episodio che ha scatenato l’indignazione della categoria è avvenuto nel

tardo pomeriggio di ieri in viale Lauder, al distributore di benzina

Beyfin. La tassista stava rientrando al proprio veicolo dopo una breve

pausa quando è stata avvicinata da un Ncc che, dopo averla minacciata

verbalmente, l’ha aggredita fisicamente e costretta a rimanere ferma sul

posto. L’uomo ha aperto con violenza gli sportelli della vettura e l’ha

insultata pesantemente, impedendole di riprendere il lavoro. Solo

l’intervento tempestivo dei colleghi ha scongiurato conseguenze peggiori.

“Nonostante le numerose segnalazioni e gli incontri con le istituzioni –

afferma *Tiziano Barchielli*, presidente di Uritaxi Toscana – *la

situazione è ormai fuori controllo. Il fenomeno dell’abusivismo non solo

danneggia gli ncc regolari e i tassisti, ma sta diventando un serio

problema di ordine pubblico*. Chi opera illegalmente si sente impunito e,

come vediamo, si spinge fino all’aggressione fisica. Servono controlli

immediati e misure concrete per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei

cittadini”.

L’episodio di ieri non è un caso isolato. Negli ultimi mesi si sono

moltiplicate le segnalazioni di episodi di intimidazione e violenza nei

confronti di tassisti, in particolare donne, che subiscono minacce da parte

di chi opera senza regole. La tassista aggredita ha già sporto denuncia

presso la Polizia Stradale, e le indagini sono in corso.

“Lavoriamo ogni giorno per offrire un servizio sicuro e regolamentato ai

cittadini – dichiarano le *tassiste fiorentine* – ma non possiamo

continuare a farlo in un *clima di paura*. Chiediamo risposte immediate

dalle istituzioni e un intervento serio contro l’illegalità dilagante. *Non

possiamo accettare che chi lavora nel rispetto delle regole sia ostaggio di

chi non ne ha alcuna*”.