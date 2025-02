Al via l’8 febbraio l’edizione 2025 di Unijunior

(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

Prende il via sabato 8 febbraio, al Dipartimento di Economia di Unimore (DEMB), la tredicesima edizione di Unijunior, il progetto di divulgazione scientifica promosso da Unimore con l’Associazione Leo Scienza, rivolto a ragazzi/e dagli 8 ai 13 anni.

Il calendario di questa edizione è formato da sei giornate di lezioni, che si terranno sempre di sabato: tre a Modena al DEMB (8 febbraio, 1 marzo e 5 aprile) e tre a Reggio Emilia a Palazzo Dossetti (15 febbraio, 8 e 22 marzo).

Nella giornata inaugurale di sabato 8 febbraio sono previste 4 lezioni: dalle 15 alle 16 si terrà una lezione di geometria per bambini/e da 8 a 10 anni (docente Michela Maschietto) e una lezione di lingue e di traduzione per bambini/e da 11 a 13 anni (docente Annalisa Sezzi); dalle 16.30 alle 17.30 si prosegue con una lezione sulla traduzione di libri, film e cartoni animati, per bambini/e da 8 a 10 anni e con un viaggio nella storia della matematica, per bambini/e da 11 a 13 anni.

Unijunior è un progetto promosso dall’Associazione Leo Scienza, che Unimore sostiene sin dal 2010, per offrire a ragazzi e ragazze fra gli 8 ed i 13 anni un percorso di avvicinamento alla scienza ed alla cultura, con lezioni divertenti e ricche di esperienze laboratoriali dedicate a temi di grande interesse.

La novità dell’edizione 2025 consiste principalmente nel fatto che verranno offerte in contemporanea lezioni differenziate per ragazzi/e nella fascia di età 8-10 anni e adolescenti tra gli 11 e i 13 anni. Sono 20 nel complesso le lezioni che vedranno impegnati i docenti e i ricercatori di Unimore nell’offrire ai ragazzi un programma vasto e multidisciplinare, tra lezioni, incontri e appuntamenti con viaggi e avventure attraverso la natura, l’arte, il corpo e la mente, la matematica, la chimica, la storia, l’educazione civica e le profondità del nostro Pianeta.

Il percorso culminerà nella grande festa finale, che si terrà il 12 aprile a Reggio Emilia.

“Il progetto Unijunior rappresenta un ponte fra territorio ed Università. L’Ateneo si trasforma in un luogo accessibile a tutti ed in particolare alle giovani generazioni che stanno dimostrando un notevole interesse per questa iniziativa. Ad oggi i ragazzi iscritti sono poco meno di 400 e molte delle lezioni in programma sono già esaurite – ha commentato la Dott.ssa Milena Bertacchini del Museo Gemma, coordinatrice di Unijunior.

Unimore è membro della European Children’s Universities Network, che rientra nelle attività ufficiali di Terza Missione dell’Ateneo.

